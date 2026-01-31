数字を“点”ではなく“線”で見る驚きの投資術

数字に潜む「甘い罠」

一過性の利益を見破る眼力

スクリーニング機能は銘柄探しのきっかけとしては有効ですが、スクリーニングの結果にノイズが大きい点には注意が必要です。「当期純利益」というファクターによって投資判断をするのは一般的ですが、この当期純利益は毎年大きくぶれます。

ある年は突出して大きくなったのに、その翌年に利益がしぼんでしまうこともしばしばですから、当期純利益だけを見ていると判断を誤る恐れがあります。この問題は、当期純利益を用いて計算をするPER（株価収益率）やROE（自己資本利益率）を参照する場合も同様です。

プロはここを見ている

指標の「裏側」にある真の価値

実際、バリュー株投資で成功しているプロの投資家で、単に「PERが低いから買い」といっている人はほとんどいませんし、ROEを重視するのを、「クオリティ株投資」といいますが、「ROEが高いから買い」とだけいっているクオリティ株投資家はほとんどいません。

彼らは利益が一過性である可能性を考慮し、利益の継続的な安定性や成長性を総合的に見ています。

「見せかけの割安」を回避せよ

多角的な分析の重要性

また、スクリーニングの結果上位にあがってきている銘柄の多くが、よくよく調べてみると真の意味で割安株ではなかった、ということがあります。

こうした点からも、単一のシグナルやファクターだけに頼って注目銘柄リストをつくるのは、とても危険だといえます。

