「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「どう？」「どうだった？」はNG

一見すると優しそうなのに、なぜか一緒にいると疲れる人がいます。

本人は相手を気遣って声をかけているつもりなのに、会話が続かず、相手の表情もどこか重たい。

こうした人が無意識に使っているのが、「どう？」「どうだった？」という声かけです。

「どう？」は相手に考えさせる

たとえば、仕事終わりに「今日どうだった？」と聞く。旅行帰りの同僚に「どうだった？」と声をかける。体調を崩していた人に「その後どう？」と聞く。どれも配慮のある言葉に見えますが、実はこの聞き方こそが、気遣いができない印象を生んでいます。

理由はシンプルです。「どう？」「どうだった？」は、相手に考えさせすぎる質問だからです。

良かったのか、悪かったのか。仕事の話なのか、気持ちの話なのか。全体の感想を求められているのか、何か具体的な出来事を聞かれているのか。相手は一瞬で複数の解釈をしないといけません。

「軽く聞いただけ」が負担になる

このとき、質問した側は「軽く聞いただけ」のつもりです。しかし、聞かれた側は「何をどう答えるのが正解なのか」を探す作業が始まります。結果として、「まあ、ぼちぼちです」「特に変わりないです」といった、当たり障りのない返答しか返ってこなくなります。

問題は相手ではありません。声かけの形が、相手に負担をかけているのです。

「事実質問」で問いかける

本当に気遣いができる人は、聞き方を変えます。「どうだった？」ではなく、「今日は、何の作業をしたのですか？」と聞く。「どう？」ではなく、「移動にはどれくらい時間がかかりましたか？」と聞く。こうした「事実に絞った問いかけ」＝事実質問であれば、相手は、事実を思い出すだけで答えられます。

気遣いができない人ほど、「ざっくり聞くほうが優しい」と思い込んでいます。しかし実際には、具体的に聞いたほうが、相手の負担は小さくなることがあります。

声かけ一つで、会話の空気も、相手からの印象も、大きく変わるのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）