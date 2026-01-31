レーズンサンド好きには堪らない！ グランスタ東京で発見 上品で味わい深い一品
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタのスイーツブランド店『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』です。
『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』ウィンターフィグ（6個入り）2680円（ウィンターフィグ3個、レーズン3個）
サクッほろっと崩れるサブレは素朴だけど繊細で、ピンセットでひと粒ずつ置くというレーズンは粒が立ちふっくら。クリームは全体をまとめるような控えめな存在で香りも優雅、全体のバランスが素晴らしい！
スタンダードな焼菓子に見えるが、緻密に計算されたこだわりが詰まっている。話題性だけじゃなく味も本物！
ウィンターフィグ（6個入り）2680円（ウィンターフィグ3個、レーズン3個）
『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』ウィンターフィグ（6個入り）2680円（ウィンターフィグ3個、レーズン3個）
『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』ウィンターフィグ（6個入り）2680円（ウィンターフィグ3個、レーズン3個）
グランスタ『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』
2025年3月オープンの唯一の常設店。レーズンのほか、季節の食材のバターサンドが登場する。クリームがとろける「キャラメルバターサンド」は東京駅限定。
［店名］『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』
［住所］改札内1階・吹き抜けエリア
［電話］03-6206-3615
［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日休の場合は〜22時）
［交通］丸の内北口、丸の内中央口から徒歩1分
※画像ギャラリーでは、東京駅の手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。
撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。
2026年1月号