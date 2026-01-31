全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタのスイーツブランド店『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』です。

『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』ウィンターフィグ（6個入り）2680円（ウィンターフィグ3個、レーズン3個）

サクッほろっと崩れるサブレは素朴だけど繊細で、ピンセットでひと粒ずつ置くというレーズンは粒が立ちふっくら。クリームは全体をまとめるような控えめな存在で香りも優雅、全体のバランスが素晴らしい！

スタンダードな焼菓子に見えるが、緻密に計算されたこだわりが詰まっている。話題性だけじゃなく味も本物！

グランスタ『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』

2025年3月オープンの唯一の常設店。レーズンのほか、季節の食材のバターサンドが登場する。クリームがとろける「キャラメルバターサンド」は東京駅限定。

［店名］『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』

［住所］改札内1階・吹き抜けエリア

［電話］03-6206-3615

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日休の場合は〜22時）

［交通］丸の内北口、丸の内中央口から徒歩1分

