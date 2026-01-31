「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「面倒なことは人に任せよう」

「面倒なことやしんどいことは、どんどん人を使え」と言われると、現代日本人はどうしても抵抗感がある。前述のようなステップを踏んだとしても、あなたの心の何かがそれをブロックする。

この部分を丁寧に解きほぐさなければ、インド民の習慣を我々が使いこなすことは難しい。そのブロックをはずすために、我々現代日本人の文化と思考法を観察してみる。

任せるのに抵抗感がある国民性

インド民の思考習慣である「下請け文化」の対義語は、「職人文化」だ。「職人文化」においては、職人は初めから終わりまでの工程を自分または限定されて訓練された弟子を通じて行う。完璧なものを作り上げるために1ミリの妥協も許さずに自らの手とプライドで仕事を完成させる。それが超一流の製品を作り出す不可欠な要素である。

一見美徳に見える「職人文化」が、インド民の下請け文化の思考を我々が取り込む邪魔をしている。職人文化が「正しい」ものとして社会の様々なところで評価され過ぎている国に住んでいるので、下請けに任せるということを本能的にダメなことだと心がブロックしてしまう。

日本人は「他人の使い方」が苦手

「インド的下請け文化」の発想であれば、「なぜ、マスターである自分がこんな苦労をしないといけないのか。そうだ、ここは下請けのやつらに任せて俺は重要なところだけやろう」となる。しかし「職人文化」ではそれは「手抜き」である。

職人文化にとって「手抜き」と言われるのは恐怖だ。だからどんなに著名になっても、最初から最後までの工程を自らの手で仕上げるのが理想視される。こうして日本では、全てが一流による「一流製品」ができあがる。

「他人を使う」という思考法を全く日本の公教育が教えてこなかったことも、日本人がこの思考法に慣れないもう一つの原因だ。この考え方は資本主義の本質にもかかわらず、私自身も日本の義務教育の中でその重要性を習ったことは一度もない。その代わりに、「みんなで協力する」という思考は非常に強く植え付けられている。

まず「自分のこと」だけ考えよう

この本のテーマは「ひたすら自分の人生を生きる」ことだ。「国家の繁栄」や「人類の未来」などというものは誰か余裕のある人に任せておけばよい。他人任せは別に手抜きではないのだ。

今あなたが考えないといけないのは、「自分のこと」である。それをもう一度思い出してほしい。そして迷いそうになったら、そんなことに悩まず息を吸うように下請け文化を続けている無数のインド民の姿を想像して、心のブロックを外してほしいのである。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を加筆・調整・編集した原稿です）