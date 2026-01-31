飯島寛騎、20代最後のカレンダーに「それを残したいなという思い」 30歳で挑戦したいことは「ゴルフ」
俳優の飯島寛騎（29）が31日、都内で開かれた『飯島寛騎 2026年4月始まり卓上カレンダー』発売記念イベントに出席した。
【全身ショット】ダブルのグレースーツを着こなした飯島寛騎
グレーのセットアップで登場した飯島は、今回のカレンダーについて「20代最後のカレンダーになるということでそれを残したいなという思いで取り組んだ」と語った。特にサイズにこだわったと言い「デスクの上などに置いても雰囲気を邪魔しないよう小さくしました。ファンの方にもデスクの上に置いていただけたらうれしいです」と話した。
お気に入りのカットは12月。「アメカジの衣装を着ていて、より自分の普段のテイストが出ているのでお気に入りです」とにっこり。
あと半年ほどで30歳になることについて「後悔しない20代ライフを過ごしたいです。30代はより表現でいろいろな顔を見せていきたいです」と意気込み。30代で挑戦してみたいことは「ゴルフ」と答えた。
