¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤àÂ¸ºß´¶¥¼¥íÆ°²èáÎø¿Í¥À¥ó¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¹¶¤á
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Îà¼ä¤·¤¹¤®¤ëáÆ°²è¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Ì£Â¤Ç¤Ï¼ã¤ºÇ¶¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥¹¥¡¼¥ó¥º¤À¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ÎÃíÌÜ¤ÏÎø¿Í¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥À¥ó¤µ¤ó¡Ê£²£³¡Ë¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÂÎÁàÁª¼ê¤ÇÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈþËÆ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï£µ£³£°Ëü¿Í¤ò±Û¤¨¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸ÀÆ°¤Ç¾ï¤ËÀ¤´Ö¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤â£²¿Í¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¥À¥ó¤µ¤ó¤È¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬Ìë¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¥À¥ó¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤¿¡£¥Ú¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¥¹¥é¥¹¥é¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤ÆÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤»¤º¡¢É½¾ð£±¤ÄÊÑ¤¨¤º¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÇØ¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¿Í±Æ¤¬¡Ä¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï¤è¤½¤è¤½¤·¤¤ÂÖÅÙ¤Ç¥Ú¥ó¤òÊÖ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÙ¤ê¤Ë¤¤¤¿¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜÅÙ¤äÇ§¼±¡¢¸ø¿Í¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¥À¥ó¤µ¤ó¤ÎÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç£Í£Ì£Â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌµ»ë¡Ä¡£¥À¥ó¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£