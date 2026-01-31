石森虹花Instagramより

【モデルプレス＝2026/01/31】元欅坂46の石森虹花が1月30日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのプライベートショットを投稿し、反響を呼んでいる。

【写真】卒業から5年28歳元欅坂46 1期生、ショーパン×タイツで美脚披露

◆石森虹花、ディズニーシーでぬい撮り


石森は「＃ディズニーシー」のハッシュタグとともに、プライベートショットを多数投稿。映画『トイ・ストーリー』のキャラクター「スリンキードッグ」とつづり、同キャラクターの耳のピン留めをつけた姿や、ぬいぐるみとともにベンチに腰掛けているショットも公開。ニットのアウターとミニ丈のボトムス、タイツというコーディネートで、スラリとしあ美しい脚が際立っている。

◆石森虹花の投稿に反響


この投稿は「可愛さが異次元」「美脚が綺麗すぎる」「ぬいぐるみと並んでるの可愛い」「冬のディズニーコーデがお洒落」「脚のラインが理想的」「ベンチに座る姿もスタイルいい」「楽しそうな表情が最高」などと反響を呼んでいる。

