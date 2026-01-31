第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）らは３１日、別府大分毎日マラソン（２月１日、大分市高崎山うみたまご前スタート〜別府市亀川漁港前折り返し〜大分市ジェイリーススタジアムゴール）に向けて、大分市内の競技場で最終調整を行った。

別大マラソンには、箱根駅伝５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日、同８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良のため当日変更で欠場した荒巻朋熈（４年）の５人が出場する。

レース前日のこの日は、箱根駅伝やハーフマラソン（２１・０９７５キロ）と全く同じメニューで調整。動的ストレッチ、ウオーミングアップを行った後、１０００メートルを１本走った。黒田朝日は軽快に、今年の箱根駅伝５区前日とほぼ同じタイムで走った。

スタジアムには黒田朝日らの世代の１学年先輩で、大分市に在住する横田知己さん（２３）が差し入れを持って激励に訪れ、後輩たちの走りを見守った。

横田さんは日本男子プロゴルフツアー２勝の横田真一とタレント穴井夕子の長男で、２０２１年に青山学院高等部から入学。強く志願して青学大陸上競技部に入部した。太田蒼生、鶴川正也（いずれも現ＧＭＯインターネットグループ）ら同期が高校時代に５０００メートル１３分台の自己ベスト記録を持っていた中で、横田さんの高校時代の自己ベスト記録は１５分４１秒７７。入学直後に１５分１５秒７５と大幅に自己ベストを更新したが、その後は故障や貧血などに苦しみ、タイムは伸び悩んだ。

２０２３年、３年生に進級する前に原晋監督（５８）は横田さんに引退を通告。横田さんはマネジャー転向を申し出たが、原監督は「マネジャーは簡単な役職ではない。知己はマネジャーに向いていない」と厳しい態度で却下。その上で原監督は「２年で引退ということになったが、決して悪いことをして辞めるわけではない。堂々と、青学大駅伝チームのＯＢと名乗っていい。残りの大学２年間で自分に最も合った道を探して、その新たな道で頑張ってほしい」と温かいエールを送った。

２年生終了時で青学大駅伝チームを退いた横田さんは、原監督のアドバイス通りに３、４年時は学業とゴルフに励み、昨春、青学大経営学部を卒業。現在は大分市内の建設業の会社で働いている。アマチュアゴルファーとして腕も磨き、１５日に行われた大分アマチュア選手権プレ予選会では７６で回り、トップ通過した。

「（５０００メートル）１５分台で入学した自分を、誰一人として見下したりしないで、全員が対等に接してくれて、最高の仲間もできました。青学大陸上部が今でも大好きだし、最高の２年間を経験させてもらったと思っています」と横田さんは青学大駅伝チームで過ごした濃密な２年間を振り返る。

「強い後輩の走りを、久しぶりに間近で見られて感無量です」と横田さんは、しみじみと話した。「明日（１日）、頑張って！」先輩の心のこもった激励に、後輩たちは満面の笑みを見せて応えていた。