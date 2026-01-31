「サンドウィッチマン」伊達みきお（左）と富澤たけし

　お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお、富澤たけしが３１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン　ザ・ラジオショー　サタデー」（土曜・午後１時）に生出演した。

　この日は金沢から生放送。同番組は、ニッポン放送をキーステーションに北海道　ＨＢＣラジオ、宮城県　ＴＢＣラジオ、山形県　ＹＢＣラジオ（１４時台のみ）、福島県　ラジオ福島、長野県　ＳＢＣラジオ、石川県　ＭＲＯラジオ、愛知・岐阜・三重　ＴＯＫＡＩ　ＲＡＤＩＯ、京都・滋賀　ＫＢＳ京都ラジオ、広島県　ＲＣＣラジオ、福岡県　ＲＫＢラジオ、長崎・佐賀　ＮＢＣラジオ、沖縄県　ラジオ沖縄で放送している。

　番組中にアシスタントを務める同局の東島衣里アナウンサーが「ＫＢＳ京都では、一部冒頭お聞き苦しいところがありました。申し訳ございませんでした」と謝罪した。

　この告知を受け、伊達は「何なの？…ＫＢＳ京都で７分間、俺たちのあれが聞こえなかったってことね」と明らかにした。東島アナが「原因はこれからってことではありますけど」と伝えると、伊達は「ＫＢＳ京都さんのためにもう１回最初から」と笑いに変えていた。