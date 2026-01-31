弟に負けちゃった…！次のケンカに備え“筋トレ”をするお兄ちゃん猫が話題だ。



【写真】筋トレ姿は、まるでスフィンクス

「弟にケンカで負けて体幹を鍛え始めた兄」と投稿された写真には、お尻をソファ、前足をテーブルにのせた格好の猫ちゃんの姿が。腹筋に力を入れないと落ちてしまいそうなハードな“体幹トレーニング”で自分を追い込んでいるんだろうか。まっすぐに前を見据える目には、覚悟に似たものも感じる。投稿したのは、SNSで猫2匹の暮らしを発信する「あんこともなか 充電ねこ」の飼い主さん。詳しく話を聞いた。



――ケンカの原因は？



飼い主：基本的には追いかけっこや、じゃれ合いが少しヒートアップしたような取っ組み合いです。 本気のケンカというよりは、遊びの延長ですね。



――あんこちゃんが負けることが…？



飼い主：ほぼ毎回あんこが負けています。 体格的に、もなかのほうがあんこの約1.5倍ほど大きく、パワー差がかなりあるんです。 性格的にももなかはどっしり構えていて、あんこは勢いで挑んで返り討ちにあうことが多いですよ。



――この不思議な座り方をするようになったのは？



飼い主：はっきりしたきっかけは分かりませんが、気づいたら時々この座り方をするようになっていました。実は楽な姿勢なのかもしれません。



――“トレーニング”を始めて変化は？



飼い主：特に大きな変化はありません。性格も行動もこれまで通りで、トレーニング後ももなかとの力関係は変わっていない印象です。もなかは、あんこのトレーニングに興味ナシ。見ても特に反応せず、完全にスルーしています。



――今後の勝敗は？



飼い主：正直なところ、現時点では勝敗に影響はなさそうです。体格差がかなりあるので、今後もあんこが負ける展開は変わらない気がしています。



◇ ◇



SNSでは「一緒に筋トレ頑張ろう！」「まずは体幹が大事って気づいたんですね」「あんこちゃん悔しいんだね」「静かな視線に熱意を感じる」「スフィンクスみたい」など多くの反響が集まった。いつかあんこちゃんが勝てる日が来るのか。筋トレの成果が見られる日が楽しみだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）