＜旦那からダメ出し＞ピーラーを使ったら「包丁で皮剥きしたら？」。できない人ほど文句を言う…
料理は時間がかかるため、時短を目的にして便利なグッズや調理器具を使うこともありますね。気軽に手に入るものも少なくありませんから、実際に取り入れているママもいるでしょう。ママスタコミュニティのあるママは、野菜の皮剥きにピーラーを使っているようですが、旦那さんから文句を言われたそう。こんな投稿がありました。
『大根の皮をピーラーで剥いていたら、旦那から「いつもそれで剥いているの？ 包丁で皮剥きしたら？ 子どもに料理を教える日がきたら、それを使って教えるの？」と言われた。「時短だわ。今はピーラーを使うのは普通だと思うけれど？」と言ったら、偉そうに「これで剥いたのと包丁で皮を剥いて作るのとでは、味のしみ方も違う気がするんだよね」だって！ みんなはピーラーを使うよね？』
ピーラーは便利。野菜や果物に使っている
『野菜どころか果物の皮もピーラーよ。細かいところは包丁やナイフを使うけれど、便利な道具を使わないでどうする』
『使いまくりよ。なんならキャベツの千切りも専用のピーラー』
野菜だけではなく、果物の皮にピーラーを使うこともあるそう。ただしピーラーを使うと皮の剥き残しが出てしまうときには包丁やナイフを使い、それ以外はピーラーでスーッと皮を剥いているようですね。またキャベツの千切りができる専用のピーラーも販売されていて、それを使えば、均等な幅の千切りを短時間で作れるようになりますね。ママたちは自分が便利と思うピーラーを積極的に取り入れていることがわかります。
『ピーラーは使うよ。でも大根やカブには使わない。厚めに皮を剥いた方がいいから。皮はきんぴらにしている』
使う野菜によって、ピーラーを使うかどうかを明確に区別しているママもいます。大根やカブは皮を厚く剥くこともあり、包丁を使うようですね。ピーラーは皮を薄く剥く場合に使うアイテム。そのような考えで包丁と使い分けをするのもよさそうです。
旦那さんへ反撃したい！味の違いがわかるの？
『今度、ピーラーで剥いた大根の煮物を、かつら剥きした煮物だと言って出したら？ 今までより味がしみていると言い出すだろうから、そこで暴露して恥をかかせたらいい』
旦那さんは「ピーラーで皮を剥いた大根よりも、包丁でかつら剥きにした大根の方が味がしみて美味しい」と言っています。味の違いがわかる旦那さんのようですから、それを試してみましょう。ピーラーで皮を剥いた大根を包丁を使ったと言って出したら、どう反応するのか。もし間違っていたら、それを指摘すれば旦那さんが恥をかくことになりますね。ちょっと意地悪かもしれませんが、投稿者さんの気持ちは少しスッキリするのではないでしょうか。
『車やバス、電車通勤なら楽をしているね。スマホも楽、手抜きで情報を得ているよね。雑誌や新聞を隅々まで読んだらと言ってみて』
また旦那さんが普段から車を使っているならば、それは歩くよりも早く、便利なためではないでしょうか。時短を否定するならば、自分の足で目的地に向かってもらいましょう。スマホやテレビなども同じです。情報をスピーディに得るために使うこともあるでしょうから、次からは新聞や雑誌などを見る、もしくは自分の力で情報を得てもらいたいですよね。車やスマホを使わないなど実際は難しい話ですが、自分の発言の意味を分かってもらうためには、このような反撃も必要かもしれません。
料理に文句を言うなら、自分で作って！
『料理しないやつほど講釈を垂れるよね。先ずは己が示してみろ！』
『料理に文句を言うなら、自分で作りなと言って作らなければいいよ』
旦那さんは自分で料理をしないにもかかわらず、作る人に対して文句を言っています。それは作る人に失礼な話ですから、次からは旦那さんには自分で作ってもらいましょう。ピーラーを使うなんて……というのですから、包丁を使ってきちんと皮を剥くのが条件。そのくらいしないと、旦那さんは自分が言ったことを理解しないのではないでしょうか。
『使う調理器具は、料理する人が決めればいいと思う。旦那が何もしないなら、口を出す権利はなし』
便利な調理グッズや調理家電がたくさん出回っているなかで、効率よく料理をするためにそれらを使うのは、怠慢や手抜きではないでしょう。何を使うのかは、実際に料理をする人が決めればいいこと。外野が口を出すことではありませんね。今回の旦那さんの発言には投稿者さんやママたちもイライラしていますが、旦那さんのことは気にせずに自分が使いやすいアイテムを使っていきましょう。効率よく料理をして、楽しく家事をしたほうがいいですよね。そのための便利アイテムと考えていいのではないでしょうか。