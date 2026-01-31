BLACKPINKメンバーROSE（ロゼ＝28）が、これまで恋愛報道がなかったことの“裏技”を明かした。このほど、インターネット音声番組・ポッドキャスト「Call Her Daddy」に出演し、秘密恋愛の秘話を公開した。

司会者のアレックス・クーパー氏から「現在、誰かと会っているのか？」と聞かれると「私は愛を探している」と答えた。続けて「いつかは自分の恋愛を隠す必要がないことを願っているが、現在としては徹底的に非公開にしている」と話した。

さらに、秘密恋愛の秘訣（ひけつ）を聞かれ「黒い髪のパーマかつらを買った。そして路上の老年女性たちの歩き方と身なりを研究した。私たちはどこにも行けなかったので、おばあさんの変装をして彼の家に行った。しばらく私の家には老年女性の服だけ集めておいた空間が別にあった」と話した。

その後、そのコートは実の祖母にわたったという。「祖母に会った時、祖母が見慣れたコートを着ていた。私が変装の時に使ったコートだった。お母さんに『私のコートか？』と聞いたら、そうだと答えた。お母さんが、おばあさんに私が変装する時に着た服をあげたのだった」と話した。

ROSEは16年、BLACKPINKのメンバーとしてデビュー以来、恋愛報道がないとされている。

ソロ曲「APT．」が世界的なヒットで、米国内でも人気だけに、米メディアのビルボードやTMZもこのほど、ROSEの恋愛秘話を報じた。