モーニング娘。'26の公式Xが31日に更新され、メンバーの小田さくら（26）がインフルエンザに感染したため、同日の「ハロー！プロジェクト」による広島公演、2月1日の福岡公演を欠席すると発表した。ハロー！プロジェクト所属アイドルのインフルエンザ感染が広がっており、負傷者などを含めると10人が同公演を欠席。ファンからは心配の声が上がっている。

同Xで「メンバーの小田さくらですが、昨夜遅くから発熱、悪寒、倦怠感などの症状がみられた為、抗原検査を行ったところ「インフルエンザB型」の陽性反応が認められました」と報告。

小田は「Hello! Project 2026 Winter -White Tales-」「Hello! Project 2026 Winter -Silver Trails-」の1月31日広島公演と、2月1日福岡公演を欠席する。

ハロー！プロジェクト所属アイドルがインフルエンザに感染する事態が続いており、29日にはJuice=Juice段原瑠々、つばきファクトリー河西結心、BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU江口紗耶の3人が、30日にはロージークロニクル小野田華凜BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU西田汐里、つばきファクトリー小野瑞歩、Juice=Juice川嶋美楓の4人が、いずれもインフルエンザB型と診断され、広島、福岡の2公演を欠席することを発表した。

また、つばきファクトリー小野田紗栞は咽頭炎で、モーニング娘。'26野中美希は腰椎椎間板ヘルニアで同公演を欠席する。

SNSでは「感染とまらんね……ほかのメンバーも心配」「小田ちゃんまで…ゆっくり休んでね」「流行しちゃってるのかな、お大事にしてください」などの心配の声が多数書き込まれていた。