スリムクラブ真栄田、スマホを拾った結果…持ち主からお礼品届くも“残念な結末”に「天を仰いだ」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（49）が30日、自身のXを更新。「かなしいお知らせ」とつづり、身に起こった出来事をユーモアたっぷりに報告した。
【写真】「15年ぶりに任天堂さんからCM来ないかな」“3DSのソフト”を宣伝するスリムクラブ
先日、タクシーの車内でスマホを拾ったという真栄田。その際、拾ったスマホの写真を添えて、「このスマホを京都駅まで乗ったタクシーに忘れた人、安心しなさい。今おれが拾って運転手さんに渡したから安心しなさい。そしてお礼にSwitch2を私に送りなさい」と冗談まじりにXで投稿していた。
それから1週間が経ち、「吉本興業との契約更新」があったという日、マネージャーから「真栄田さんに悲しいお知らせがあります」と真剣な眼差しで伝えられたという。
「なんか悪いことして、契約更新ができないのか!?」と混乱する真栄田に、「先日、真栄田さん、Xに京都駅でスマホを拾って、運転手さんに届けたので、Switch2を送れと載せましたよね？」とマネージャー。焦る真栄田は「一瞬、良いことをしたのに、怒られそうな雰囲気だから『僕はxなんてしてません！』と、走って来るトラックに飛び出す武田鉄矢級の大声で言おうか迷った。 でも、やはり正直に『はい』と答えた」という。
マネージャーが言う“お知らせ”とは、スマホの持ち主から真栄田宛にSwitch2が送られてきたという報告だった。しかし、チーフマネージャーが契約更新の書類で指した「所属タレントの受け取る贈り物」についての新しい契約では、受け取れるプレゼントは「1万円以内」まで。ゆうに越えているSwitch2は返却を余儀なくされ、真栄田は「俺は天を仰いだ。任天堂の天を」と肩を落とした心境をつづった。
その後、契約更新をした真栄田が、「この部屋、なんかくさい」と感じて室内を見渡すと、相方の内間政成（49）が料理番組の収録でもらった“大量のニラ”が置いてあったという。「Switch2をもらえず、それを見ている俺に内間がつぶやいた『ニラもらいますか？1万円以内です』」と、オチをつけて投稿を締めくくった。
