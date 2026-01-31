Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramで、“凍った阿部”など「カリスマックス」のMVのオフショットなど計9点の写真を公開した。

■阿部亮平「たくさん聴いてくれて本当にありがとう！！」

阿部は「カリスマックス」「CHARISMAX」と2つのハッシュタグを添えて、「1億再生突破！！ という訳でMVで凍った阿部でも置いておきます」と綴り、計9点の「カリスマックス」にまつわる写真を披露した。

続けて「色んなカリスマックスの写真たちを添えて」と綴ったように、1枚目には黒スーツを着用した阿部の姿が。サングラスに胸元には「カ」のバッジをつけ、腰に手をあてたキメ顔ショットを投稿。

続く2枚目には顔のアップで、髪やまつ毛、まゆげが凍りついた様子で白みを帯びている。「MVで凍った阿部」と記したように、実際に「カリスマックス」のMVに登場するワンシーンで、よりMVへの解像度が高まる投稿に。

このほか、スタジオと思しき場所でのワンショットや、夜景をバックにしたショット。さらに「ミュージックステーション」出演時に司会のタモリとSnow Manとで撮影した集合ショットなど、「カリスマックス」の思い出が詰まった投稿となっている。

最後に阿部は「たくさん聴いてくれて本当にありがとう！！」とお礼を伝えた上で、「まだまだ踊ってね」と結んでいる。

「1億回再生おめでとうございます」「1億再生ってすごすぎ」「これぞカリスマックス革命」などSnow Manの配信楽曲「カリスマックス」が1億回再生突破を祝福する声が多数寄せられたほか、「凍った阿部ちゃんも最高」「まつ毛の氷になりたい」「まつ毛の長さが際立ってる」「スタイルが良すぎて釘付け」「夜景カリスマックスは美しい」と様々なコメントが寄せられた。

