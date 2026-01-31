テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が３０日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

この日は、群馬県伊勢崎市で大人気のお店「せっちゃんうどん」を特集。８１歳の加藤節子さんが提供する手打ちうどんに良純は感激。「お客さんに喜んでもらえるから、できるっていうのはスゴいよね」とうなずいた。一茂も「そう、そう。人の喜ぶ顔が見たいっていうね。やっぱり、サービス業の方たちとはすごいなと思うよ」と感心した。

良純は「一茂さんも、だってね…。お寿司屋さん、やっぱり。人の喜ぶ顔が見たくてやってたんでしょ？」と、一茂が昨年に閉店した会員制の寿司バーについて聞いた。

一茂は「いや、それは全くの建前でね…。俺は俺が楽しみたかったんだけど。まず、俺が喜びたかったんだけど。そしたら俺が一番悲しんだ。訳わからない…、ちょっと事業になってしまいまして…」と振り返り、良純と高嶋を笑わせていた。

一茂は、２０２４年に東京・麻布十番に寿司バーをオープンさせ、初期投資に６０００万円を投じたことなどを明かしていたが、昨年の３月に閉店を報告していた。