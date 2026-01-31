国際サッカー歴史統計連盟（ＩＦＦＨＳ）が、２０２５年におけるアジアのＵ―２０ベストイレブンを発表した。

日本からは、ＦＷ塩貝健人（ボルフスブルク）、ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）、ＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）、ＤＦ小杉啓太（Ｅフランクフルト）、Ｊ２大宮から海外クラブへ移籍するＤＦ市原吏音が入り、何かの間違いで２３歳のＧＫ鈴木彩艶（パルマ）も名を連ねた。一方、韓国からはＦＷヤン・ミンヒョク（コベントリー・シティー）だけだった。

この発表を受けて韓国メディア「スポーツ京郷」は「ますます広がる韓日格差」と伝えた。同ベストイレブンを振り返ると、２３年は韓国人５選手、日本人は１人、２４年は日本人３人、韓国人１人だったことから、格差が広がったと解釈したわけだ。今回は鈴木の選出を差し引ても日本の方が多かっただけに、危機感は増しているようだ。

ちなみにＩＦＦＨＳは年齢制限のないアジアベストイレブンも発表しており、日本はＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）やＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）ら５人で、韓国はＦＷ孫興民（ロサンゼルスＦＣ）ら３人だった。