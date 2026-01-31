楽天・前田健太投手（３７）が３１日、沖縄・金武町で行われた合同自主練習に参加した。キャッチボールなどで調整。１１年ぶりに日本球界に復帰した右腕は「昨日は移動もありましたし、今日軽めに体を動かして、明日に向けての準備という練習でした」と汗をぬぐった。

白文字で「イヌワシ」と記された紺色のキャップを着用して練習。「楽天市場で買いました」とニッコリ。今季から新天地で再スタートになる。「個人としてはしっかりローテーションを守って、たくさん勝ってたくさん投げたいという目標がある。チームとしては日本一、とにかく日本一になりたい」と熱く語った。

日米通算１６５勝右腕の経験はチームにとっても貴重だ。チームメートからの質問攻めも歓迎。「僕でよければ。教えられることはそんなたくさんないかもしんないですけど。いいピッチャーたくさんいると思いますし、自分の感覚を大切にしながら、手助けできるところがあれば、歓迎はしてます。僕もいろんなピッチャーの感覚とか話とか聞いて勉強になることあると思うんで、コミュニケーション取っていけたらいい」とうなずいた。

２月１日からキャンプが始まる。１軍キャンプスタートのベテランは「１日というところで、本来だったら入るタイミングではないけど、新しいチーム、新しい環境というところで、いいスタートを切れるようにブルペンに入ろうかなと思っている」とキャンプ初日からのブルペン入りを明言した。