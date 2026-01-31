ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品が集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催中！

世界中で驚異的ヒットを記録する「呪術廻戦」の世界を全身で体感できるアトラクションが登場します。

今回は、パーク内「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」で提供される、呪術高専の生徒たちや五条悟、夏油傑をイメージしたオリジナルフードメニューを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『呪術廻戦』ビバリーヒルズ・ブランジェリー フードメニュー

販売期間：2026年1月29日(木)〜2026年8月18日(火)

販売店舗：ビバリーヒルズ・ブランジェリー

完全新作の期間限定アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』で活躍する「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」や、アトラクション内で登場する高専時代の「五条悟」と「夏油傑」を身近に感じられるメニューがラインナップされています。

開発担当者のこだわりポイントとともに紹介していきます。

呪術高専1年ズのサンドウィッチセット

価格：2,100円

呪術高専東京校1年生たち（虎杖、伏黒、釘崎）をイメージした、ポップで個性豊かなサンドウィッチセット。

「虎杖悠仁」は肉々しいスタミナサンドに、

「伏黒恵」を生姜オイルで“影”を落としたスープ、

そして「釘崎野薔薇」は花びらを使ったおしゃれなカラフルサラダで表現！

ソフトドリンクもセットになった、ボリューム満点のメニューです。

担当者のこだわりポイント

特に注目なのは伏黒恵をイメージしたスープ。

担当者によると、このスープには「黒い生姜」が使用されており、その色と風味で伏黒の術式「十種影法術（とくさのかげぼうじゅつ）」を表現しているとのこと。

見た目の“影”だけでなく、食材選びにも術式へのこだわりが光る一品です。

呪術高専のグレープフルーツ・レモネード （アイス/ホット）

価格：800円

呪術高専で過ごす“1年ズ”をイメージした、爽やかなドリンク。

グレープフルーツフレーバーが使用されており、甘酸っぱくもほろ苦い青春の味わいが楽しめます。

カップには虎杖、伏黒、釘崎の3人がデザインされたスリーブが付いています。

五条 悟のムース 〜ヨーグルト＆ブルーベリー〜

価格：1,000円

スウィーツ好きの五条悟を表現したスペシャルなケーキ。

白いクリームの中に紫色のソースが隠されており、イメージカラーである水色のゼリーがトッピングされています。

ヨーグルトの爽やかな味わいが広がる一品です。

夏油 傑のムース 〜チョコレート＆オレンジ〜

価格：1,000円

「呪霊玉」がまさかの美味しいケーキになって登場！

黒く艶やかな球体はチョコレートムースでできており、中からは甘やかなオレンジジュレが流れ出します。

夏油の苦悩と葛藤を表現した、ビターな味わいのケーキです。

担当者のこだわりポイント

ビターな味わいで「夏油の苦悩と葛藤」を表現したというこのケーキ。

担当者は、五条の「爽やかなヨーグルトムース」と、夏油の「ビターなチョコムース」という対照的な味わいを用意することで、「二人の対比」そしてイベント全体のテーマである「過去と現代」を表現したと語っています。

現在と過去、二つの時代を行き来するパークだけのオリジナルフード！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」で提供される、『呪術廻戦』コラボレーションメニューの紹介でした。

高専時代の五条と夏油が登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クールジャパン 2026”呪術廻戦 高専時代の五条と夏油が登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クールジャパン 2026”呪術廻戦 続きを見る

※商品の価格及び内容は予告なく変更となる場合があります。売り切れの際はご了承ください

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『呪術廻戦』1年ズのサンドウィッチや五条＆夏油のムース！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2026』フードメニュー appeared first on Dtimes.