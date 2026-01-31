歌手の和田アキ子（75）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。フィッシング詐欺に引っかかりそうになったことを明かす場面があった。

トーク中、「ちょっと恐ろしい話でね」と切り出した和田。「私ね、詐欺だと思うんですけど、本当に押してしまおうかと思うぐらい、これがスマホにかかってきたんですよ」と明かした。

実際にかかってきた電話番号を読み上げ、留守電の文字起こしには「一応、押してください」とあったという。「その前後はMマネジャーとか、Tくんとか。で、私、“一応、押してください”だから、こんな知らない電話がかかってくることないから。で、開けました」と確認のためにメッセージを開けたという。

そのメッセージは「一応、押してください。NTTドコモから最終通知です。お客様の電話番号に異常が見られるため、2時間後に通信サービスを停止いたします。詳細を確認するには1を押してください」だったという。

和田は「これで私、ビビってさ。2時間後に衣装に電話しなきゃいけなかったの。“状態どう？”とか“じゃあ夕方決めようね”なんて言ってたから。ほんでこれ見た時に“NTTドコモ？”。ドコモちゃんと払ってるし。で、“2時間後ってどういうことなの？”って。これで1を押すのやめたの。こんなに巧妙になってんのね」と驚いた。

これに、アシスタントの垣花正アナウンサーは「だからまず、典型的なパターンで、“2時間後に電話が使えなくなります”みたいなことを、例えば銀行口座もそうですけど、必ず言うんですよ。それで、焦らせるという。焦らせて冷静な判断ができなくなるように仕向けるの（が手口）」と説明。和田は「もうビビっちゃった。約束していたから。もうこんなん気をつけてくださいね」と話した。