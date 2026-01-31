歌手の浜崎あゆみ（47）が、胸元を大胆に開いたブラックコーデで、ライブを満喫する様子を披露した。

【映像】胸元あらわな黒コーデ＆「デビュー当時」と話題の写真

これまで、「20代に見えるな」「最近めちゃくちゃ綺麗になってます」など、多くの反響が寄せられたスタジオでの写真や、体のメンテナンスをしている様子など、飾らない姿をInstagramで発信してきた浜崎。

2026年1月27日には、3枚の写真を公開すると、「あゆ、痩せた？」「めっちゃデビュー当時のあゆ」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

浜崎あゆみ、ブラックコーデでライブを満喫

30日の投稿では、東京ドームで行われた世界的歌手・レディー・ガガのライブを鑑賞したことを明かし、胸元あらわなブラックコーデを披露している。

「ステージ上の皆様はもちろんのこと、スタッフさん達など、とにかくすべての人がたった1つのことに全力で向かう姿が沁みました」

この投稿にファンから、「セクシーで綺麗すぎる」「ガガ様感ありまくりぃ」「いつもと違う雰囲気でステキ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）