ドラマ『VIVANT』（TBS系）でバルカ共和国の外務大臣・ワニズを演じ、一躍注目を集めたのが俳優・河内大和だ。

本作では、武士のように長い髪を靡かせ、ナイフのように鋭い眼差しを向けるワニズ。その佇まいは、「ただ者ではない曲者」の気配を放ち続けていた。その後、河内は映画『8番出口』にて、地下通路を延々と歩き続ける「歩く男」を怪演して話題を呼んだ。乱れのない歩行リズムは人間味を一切感じさせず、SNSでは「CGではないのか？」と話題になったほどだ。この演技で、河内は第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、名実ともに「異彩を放つ俳優」として、広く認知されることとなった。

さらに、2026年1月期は『パンチドランク・ウーマン 脱獄まであと××日』（日本テレビ系）にレギュラー出演しているほか、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では戦国武将・氏家直元役として大河初出演を果たし、。『再会～Silent Truth』（テレビ朝日系）では主人公たちが幼少期に通っていた喫茶店の名物マスターとして異物感を発揮、『DREAM STAGE』（TBS系）第3話では週刊誌記者・風祭役としてゲスト出演と、活躍の幅はますます広がっている。

本記事では、『VIVANT』や『8番出口』などの代表作の他にも、彼が数々の映画やドラマで「キーマン役」として重宝される理由について紹介していく。

河内は、ドラマや映画などの映像作品ではサブキャラクターを演じることが多いが、原点は舞台だ。これまで『マクベス』『ハムレット』などシェイクスピア作品の主役を数多く務め、『G.GARAGE///「リチャード三世Richard III」5幕3場独白～終幕』では、孤独なリチャードの独白を不敵な笑みとともに、舞台上で轟かせた。河内の低く響く声には圧倒的な存在感があり、彼1人しかいなくても、まるで周囲に別の人物たちの気配が立ち上がるようにも見えた。

河内は、鍛え抜かれた体幹の良さも魅力のひとつである。たとえば映画『8番出口』では、背筋をまっすぐに伸ばし、歩幅もリズムも一切乱さず歩き続ける異様な動きを披露した。長時間にわたり、一縷の狂いもなく同じ歩幅とテンポを保ち続けるのは、もはや人間離れともいうべきか。相当な体幹の強さがなければ、到底できない芸当だ。

河内は、役から生気を完全に消し去るという、俳優にとって奇跡に近い技を平然とやってのけるのも凄みだ。『8番出口』の歩く男が見せた表情は、まるで冷え固まった蝋人形のように覇気がなく、もはや人間というより「二次元の存在」のように見える瞬間すらある。時には口角を横に大きく引き、目じりを落としてぎゅっと笑う仕草を見せるものの、その笑みもどこか貼り付いたようで、やはり生気が感じられない。

迷いを抱えた主人公「迷う男」（二宮和也）が不安定な表情で彷徨う一方、歩く男は一切動揺せず、ただ淡々と歩き続ける。誰かが立ち止まり迷っている間にも、進む者は着実に前へ進んでいく。

しかし、歩く男にもかつて「迷っていた人生」があった。本作では、彼が地下鉄で無限ループに陥るまでの過去が中盤で描かれ、無機質だった顔にふと人間らしい表情が差し込む瞬間がある。そのわずかな変化や、時折浮かぶ不自然な笑顔が、むしろ異変として映り、作品全体の不穏で独特な世界観を強めていた。

河内は、ほんの僅かな登場シーンであっても、その役が歩んできた人生までも滲ませるのが実に上手い。2025年12月21日に放送された『ノンレムの窓』（日本テレビ系）では、東京の雑居ビルに猟銃を持って立て籠もる寺本を演じた。「それ以上、近寄るんじゃねえぞ！ 人質ぶっころすぞ！」と怒鳴り、天井へ向けて銃を撃ち放つ瞬間の瞳には、追い詰められた男の焦燥と狂気が宿っていた。

ドラマ『パンチドランク・ウーマン 脱獄まであと××日』では、教団・廻の光の元教祖であり、死刑が確定してもなお、信者からの信仰が途切れない鎧塚弘泰を怪演している。

第2話では、塀の中で悟りを開いたような表情を浮かべ、「求めよ……。さらば道は開かれぬ……」と囁きながら遠くを静かに見つめる姿が映し出される。第3話では、憑き物が落ちたような顔つきで、静かに祈りを捧げる鎧塚の姿がそこにあった。鎧塚は死刑囚であるにもかかわらず、彼の表情に「反省」の影は微塵も感じられない。本来なら怯えや罪の意識が滲むはずのシーンでも、鎧塚はむしろ悟りを得たかのような落ち着いた笑みを浮かべている。その異様さが、かえって不気味さを醸し出していた。

河内は、ほんの短い登場シーンであっても、その役が歩んできた「人生」までも演技の中で滲ませてしまう。だからこそ、物語の鍵を握るような重要な役柄のオファーが途切れないのだろう。

2026年には、『VIVANT』の続編がTBS日曜劇場枠で放送されることが正式に発表されている。放送開始日はまだ明かされておらず、公開済みの予告動画にもワニズの姿は見当たらない。

『VIVANT』の魅力は、主人公ですら「正義か悪か」の境界線が曖昧で、次の展開がまったく読めないところにある。気弱だった乃木（堺雅人）が本性を覗かせ、表情までも別人のように変わった瞬間は、今思い返しても背筋がゾクリとしたものだ。

「えっ、まさかあの人が？」という驚きが毎話のように訪れ、翌週の放送を待ちきれなかった視聴者も多いのではないだろうか。前作でヒール役として強烈な存在感を放ったワニズが、もし続編に姿を現すならば、今度は正義として立つのか。それとも、また別の顔を見せるのか。

