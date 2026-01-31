驚がくの３連単配当が飛び出したことに、ＳＮＳ上は騒然となっている。「三連単５８００万」がＸ（旧ツイッター）でもトレンド入りしたほどだ。

小倉競馬６Ｒの３歳未勝利（若手騎手・芝１２００メートル）は１８頭立てで行われ、単勝で最低人気だったカシノリアーナ（牝３歳、美浦・天間昭一厩舎、父サトノクラウン）が勝利。２着にも１７番人気スッサンエア、３着にも１０番人気のコンフィアンサが入り、３連単はＪＲＡ歴代トップ（ＷＩＮ５を除く）の５８３６万７０６０円の配当となった。４８９６通りのうち４８５１番人気での決着だった。

それまでの３連単歴代最高の２９８３万２９５０円を大幅に記録を更新した。

また、４券種で史上最高を更新。３連単の的中は１票、馬単１７４万９３３０円（３０３番人気）は的中１０票、馬連６１万５５６０円（１５２番人気）は６９票、ワイド１６万７７０円（１５２番人気）の的中は１１５票だった。

超高額配当にネット上では、「１００円が５８００万になったら脳溶けるわ」「見たことねぇよ…」「穴党だとしても大博打がすぎる」「小倉で死ぬほど荒れたレースがあると聞いて」「生きているうちにこんな配当見ることあるんだなぁ。」「小倉６Ｒで家建てれる」「購入１票 一人勝ち」「そんなのとる人いるの？」「当たった方、くれぐれも５８００万をリュックサックに入れないようにしましょう（用心大事）」「正真正銘の最低人気（１票）でやばい」「５８０万か〜と思ったら５８００万！？？？」「エグすぎる」と驚きの声が続出している。