１月３１日の東京５Ｒ・３歳新馬（芝１８００メートル＝１６頭立て）は、単勝７番人気のリッツパーティー（牡、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミッキーロケット）が、好スタートから向正面で先頭に立ち押し切った。勝ち時計は１分４８秒２（良）。

好スタートを決め序盤は２番手で行き、向こう正面から先頭を奪った。そこから並びかけられることなく、直線でリードを広げて、２着に２馬身半差をつけて完勝した。 柴田善臣騎手は自身が１月２４日に記録したＪＲＡ最年長勝利記録を、５９歳５か月３３日に更新した。「調教から良いフットワークで走っていました。Ｗコースだとバランスの悪いところがありましたが、芝の方が走りがよかったです」と評価。直線で走りが浮き上がるなどまだ課題はあるようだが、「大事に育てていけばいいところまで行くんじゃないですか」と将来性にも期待した。

管理する岩戸孝樹調教師と柴田善臣騎手は、ともに競馬学校１期生で１９８５年に騎手デビューし、生年月日も１週間違いという縁がある。同期との勝利は格別かと問われた岩戸師は「（今年６０歳を迎える）還暦コンビだよ」と笑った。「もともと期待していた馬。これからもっと成長しなければいけない面はあるが、１つ勝ててよかった」と先を見据えた。