昨年10月、イスラエルの攻撃で殺害されたガザ住民の葬儀で、子どもの遺体を運ぶ参列者/Dawoud Abu Alkas/Reuters

（CNN）イスラエル軍は同国の記者団に向けた説明の中で、パレスチナ自治区ガザ地区での戦争中に約7万人のパレスチナ人が殺害されたことを認めた。地元メディアが報じた。ガザ保健省の発表する数字は概ね正確だとの認識も示したという。

イスラエル紙イディオト・アハロノトは29日、複数の軍当局者の発言を引用し、「ガザでは戦争で約7万人が殺害されたと推計している。ここに行方不明者は含まれていない」と報じた。国営放送Kan 11は、この情報はイスラエルの占領地政府活動調整官組織（COGAT）によるものとし、現在殺害された人のうち民間人と戦闘員の人数を分析する作業が進められていると述べた。

パレスチナ保健省は28日、戦争開始以来、ガザ地区で合計7万1667人のパレスチナ人が殺害され、17万1343人が負傷したと発表していた。この数字には、昨年10月中旬の停戦開始以降、イスラエルの攻撃で死亡したパレスチナ人492人が含まれている。同省はガザ地区におけるイスラエルの攻撃で死亡した人々のリストを定期的に公表している。リスト作成に当たり、民間人と武装勢力の区別は行っていない。

戦争初期、イスラエルはイスラエル国防軍（IDF）による攻撃で殺害されたパレスチナ人の数に疑問を呈し、パレスチナ保健省が数字を水増ししていると繰り返し非難していた。イスラエル側は同省がハマスの管轄下にあるとみている。

IDFの報道官は、今回イスラエルの記者団に提供された情報について確認しない意向を表明。「公表された詳細はIDFの公式データを反映したものではないことを明確にしておく」「この件に関してはいかなる出版物及び報告も、公式かつ秩序ある経路を通じて発表されることになる」と述べた。

その上で、IDFがガザで殺害されたパレスチナ人の数に関するデータを保有しているのかどうか、またそうした情報が今後公開される予定があるかどうかについて回答を控えた。

IDFがガザでの死者数を公式に認めたことは一度もないが、高官らは私的な会話の中で死者数に言及している。昨年8月、イスラエルのチャンネル12が公開した音声録音の中で、諜報（ちょうほう）部門元トップのアハロン・ハリバ少将は「ガザ地区ですでに５万人が死亡しているという事実は必要なことであり、将来世代のために求められている」と明言している。ハリバ氏の発言がいつのものかは不明だが、ガザでの死者数は同年3月に5万人を超えた。

昨年9月には、元IDF参謀総長のヘルジ・ハレビ中将が「ガザの人口は220万人。現在、同地区では人口の10%以上が死亡または負傷している。20万人以上だ。これは穏やかな戦争ではない」と述べた。この数字は、当時の保健省が発表した死傷者数とほぼ一致する。同省はイスラエル軍がパレスチナ人6万5000人近くを殺害、16万4000人超を負傷させたとしていた。