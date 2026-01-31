定年後に希望する働き方調査 - 「在宅で体力負担を減らしたい」が1位、2位は?
LASSICが運営する、WEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所(テレリモ総研)」は、「リモートワークと定年後の働き方」を実施。調査期間は、2025年8月26日〜29日、20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女1,004名を対象に、インターネットにて調査された。
定年後に希望する働き方TOP5
定年後(65歳以降)に希望する働き方を尋ねたところ、「自宅でできる仕事で体力的負担を減らしたい」が42.5%で最も高い割合に。次いで「週2〜3日だけ働く柔軟な勤務スタイルを希望する」が38.9%、「年金＋少しの収入で無理なく働きたい」が24.1%という結果となった。
勤務形態別「在宅志向」の比較
また、現在の勤務形態によって定年後の働き方への期待がどう異なるかを分析。「自宅でできる仕事で体力的負担を減らしたい」はフルリモート層50.0%に対し、フル出社層42.1%で7.9ポイントの差が明らかに。「趣味や特技を活かした在宅副業をしたい」はフルリモート層21.2%、フル出社層14.2%で7.0ポイント差となった。
定年後に希望する働き方TOP5
定年後(65歳以降)に希望する働き方を尋ねたところ、「自宅でできる仕事で体力的負担を減らしたい」が42.5%で最も高い割合に。次いで「週2〜3日だけ働く柔軟な勤務スタイルを希望する」が38.9%、「年金＋少しの収入で無理なく働きたい」が24.1%という結果となった。
勤務形態別「在宅志向」の比較
また、現在の勤務形態によって定年後の働き方への期待がどう異なるかを分析。「自宅でできる仕事で体力的負担を減らしたい」はフルリモート層50.0%に対し、フル出社層42.1%で7.9ポイントの差が明らかに。「趣味や特技を活かした在宅副業をしたい」はフルリモート層21.2%、フル出社層14.2%で7.0ポイント差となった。