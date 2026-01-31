谷尻萌アナ、ツインテール×ミニスカピンク制服姿披露「とってもお似合い」「現役でも違和感ない」の声
【モデルプレス＝2026/01/31】フリーアナウンサーの谷尻萌が1月28日、自身のInstagramを更新。制服姿を投稿している。
【写真】26歳フリーアナ「現役でも違和感ない」ツインテール×ミニスカピンク制服姿
谷尻は「ピンクの制服×ツインテールver.」とつづり、ピンクのチェックのミニスカートの制服姿を披露。ツインテール姿でダンス動画を投稿している。
この投稿にファンからは「現役でも違和感ない」「ピンクの制服可愛すぎ」「キレキレダンス最高」「ツインテールがとってもお似合い」「素敵な笑顔」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
