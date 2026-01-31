多くの人が1カ所に集まることや、お酒の楽しみ方など。全く異なる4つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」は何でしょうか？ 1分以内の正解を目指して、頭をリフレッシュさせましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、冬の暮らしや健康維持に隠れている言葉をピックアップしました。文字を当てはめて、すっきり正解を目指してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□まり
□□がみ
□□かん
けつ□□

ヒント：健康診断で必ず測る「あの数値」に含まれています

正解：あつ

正解は「あつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あつ」を入れると、次のようになります。

・あつまり（集まり）
・あつがみ（厚紙）
・あつかん（熱燗）
・けつあつ（血圧）

冬の夜にうれしい「熱燗（あつかん）」や、健康管理の基本である「血圧」など、「熱」や「圧」といった漢字の言葉が並びました。工作に欠かせない「厚紙」や、人の「集まり」といった日常的な言葉にも、同じ「あつ」という響きが共通しています。同じ読みでも、使う漢字によって意味がダイナミックに変わるのが、日本語パズルの面白いところですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)