【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ 冬にうれしい飲み物も
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、冬の暮らしや健康維持に隠れている言葉をピックアップしました。文字を当てはめて、すっきり正解を目指してください。
□□まり
□□がみ
□□かん
けつ□□
ヒント：健康診断で必ず測る「あの数値」に含まれています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あつ」を入れると、次のようになります。
・あつまり（集まり）
・あつがみ（厚紙）
・あつかん（熱燗）
・けつあつ（血圧）
冬の夜にうれしい「熱燗（あつかん）」や、健康管理の基本である「血圧」など、「熱」や「圧」といった漢字の言葉が並びました。工作に欠かせない「厚紙」や、人の「集まり」といった日常的な言葉にも、同じ「あつ」という響きが共通しています。同じ読みでも、使う漢字によって意味がダイナミックに変わるのが、日本語パズルの面白いところですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
