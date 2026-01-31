àÈþ¿Í¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»ÎáNHK½Ð±é¤Î45ºÐ¡¢µÈ°æÌÀ»Òà°µ´¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥ºá¤Ë¡Ö¤¨¡¼¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¥µ¡¼¥«¥¹⁉¤«¤È¡×¤ÎÀ¼
¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤ÇÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤òÈäÏª
¡¡àÈþ¿Í¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»ÎáµÈ°æÌÀ»Ò(45)¤¬à°µ´¬¤ÎÂÎ´¶¥Ý¡¼¥ºá¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÎ´´¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¡¡¶¯²½¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤Î¥¦¥¨¥¢¤ËÇò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¸«»ö¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£ÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¡¼!!¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¨¤Ã¡Ä¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö¿·ÂÎÁàÊÂ¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡Ö¸«»ö¤ÊÂÎ´´¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼⁉¥µ¡¼¥«¥¹⁉¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡¼¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÈ°æ¤Ï·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤Ê¤ê¡¢2012Ç¯4·î¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢NHKÀÅ²¬ÊüÁ÷¶É¤Çµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÃ´Åö¡£NHKBS1¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖN¤é¤¸¡×(NHK¥é¥¸¥ªÂè1)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£