ÁÔ´Ñ!½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É½¸¹ç
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¹©Æ£¤á¤°¤ß(56)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹OG¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖLADY¡ÇS CON¡£ÀèÇÚ¡¢Æ±À¤Âå¡¢¸åÇÚ¤¬¤½¤í¤¦¶õ´Ö¡£²û¤«¤·¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¡¢¤½¤·¤ÆÏÂ¤ß¡£Á´Éô¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹µ¤¨¼¼¥È¡¼¥¯¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¡¢1·î25Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÄ»³ LA COLLEZIONE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖLADY¡ÇS CON:MEET¡õGREET¡Ê¥µ¥¤¥ó²ñ¡õ»£±Æ²ñ¡Ë2026¡×¤Ç¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦OG¤Ë¤è¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¸µÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¡¢FMW¤Î¹©Æ£¤Î¤Û¤«¡¢¸µÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¤ÎÂç¿¹¤æ¤«¤ê(64)¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¡¦¥æ¥¦(63)¡¢¥Ö¥ëÃæÌî(58)¡¢ËÅÄ¿¿ÆàÈþ(54)¡¢Ç¼¸«²ÂÍÆ(49)¡¢ÏÆß·ÈþÊæ(46)¡¢¸µÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¡¢LLPW¤ÎÎ©ÌîµÂå(60)¡¢¸µÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¡¢¥¢¥ë¥·¥ª¥ó¤ÎÉÜÀîÍ£Ì¤(49)¡¢¸µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»Ò¡¢JWP¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ÎëÌÚ(56)¤é¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼10¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¹ë²ÚOG½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ìµ¤¤Ë30Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö³§¤µ¤óÎÉ¤¤ºÐ¤Î¤È¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£