「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）

１０度の幕内優勝を誇り、昨年１月に現役を引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の引退相撲で断髪式が行われた。

自民党の萩生田光一幹事長代行が務め、その後、サイバーエージェントの藤田晋会長、柔道五輪金メダリストの大野将平氏、阿部一二三、詩きょうだい、競泳五輪金メダリストの北島康介氏、ボクシングの中谷潤人、井岡一翔、亀田和毅、元プロ野球選手の中田翔氏、槙原寛己氏、西岡剛氏、アーティストのＡＫ−６９、ラグビー日本代表の稲垣啓太、格闘家の武尊、体操五輪団体金メダリストの加藤凌平氏、女子ゴルフの上田桃子、サッカー元日本代表の小野伸二氏、タレントの小島瑠璃子らがはさみを入れていった。

阿部一は「緊張したんですけど、無事終えてよかったです。何度か見に来たことがあったんですけど、ここまで横綱というすごい立場で勝ち続ける難しさ。尊敬してます。また違った立場で部屋を盛り上げていくと思うんですけど、指導者という立場でも１番を目指していってほしい」、「すごく光栄な時間でした。本当に勝負強さというか、照ノ富士さんの相撲、強いなと思っていた。横綱お疲れ様でした。今後も道は続くと思うので頑張ってください」と語った。中谷は「すごく刺激をいただいて、ともに頑張ってこれた。偉大な存在です」と語った。

断髪式には約３３０人が参加した。