アーティストのＭａｔｔが、２０キロ激やせしたことを明かした。

Ｍａｔｔが出演している「マット様のお買い物『マット通販』」を放送している韓国最新コスメテレビ通販「麻布ストア」の公式インスタグラムが３１日までに更新され、Ｍａｔｔが登場。プロデューサーが韓国に旅立つＭａｔｔを直撃して撮影した動画が公開された。

プロデューサーが「っていうかＭａｔｔさん、めっちゃ細くなってるんですけど、その足」とびっくり。「Ｍａｔｔさん、何キロやせました？結局」とたずねると、Ｍａｔｔは「全部で２０キロ」と明かした。顔もかなりほっそりしたように見える。

Ｍａｔｔは最近、ダイエットに成功したことが話題に。父の桑田真澄氏からのアドバイスを受けてトレーニングを行い、運動だけでなく、エステ、漢方、食事改善を行ったと自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで明かしている。コメント欄には「料理手際良くてすご！！！！マットさんのイメージ変わった！」「痩（や）せられてますます美しい」「えーーー痩せてさらに美になってる！！！」「別人すぎてびっくり」「本当に美意識が高い」などと驚く声が殺到していた。