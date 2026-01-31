

文化放送は、2月3日（火）午後7時00分から、リスナーの思い出と嵐の楽曲で彩る特別番組『ARASHI All-TIME Request ～僕たちの“5×MORE”プレイリスト～』を放送する。

出演は、嵐の大ファンとしても知られるドランクドラゴン・塚地武雅と、3時のヒロイン・かなで。

当番組は、デビューから現在に至るまで、多くの人々の背中を押し続けてきた、唯一無二のアイドルグループ「嵐」の楽曲を、2時間に亘り大特集する特別プログラム。

2026年5月末での活動終了にともない、約26年半のグループの歴史を締めくくる「嵐」のラストライブツアーまで、あと1か月半。番組では、嵐の大ファンであるお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅と、お笑いトリオ・3時のヒロインのかなで、そして文化放送・甲斐彩加アナウンサーが、人生に寄り添ってきた「嵐」のお気に入りソングとともに、その思い出や想いを語る。

また、リスナーから寄せられた「嵐」のリクエスト曲をたっぷりとオンエアしながら、その曲にまつわる大切なエピソードも紹介。誰しもの心に残る‟自分だけの「嵐」”に浸り、胸が熱くなる2時間を届ける。

番組ではリスナーから、「嵐」のリクエスト曲と、その曲にまつわるエピソードを募集。「受験勉強の夜、この曲に救われた」「初めて行ったライブで聴いたあの曲が忘れられない」「結婚式で流した思い出の1曲」など。

メールの宛先：special@joqr.net ※件名には「嵐リクエスト」と明記。

＜出演者コメント＞

【ドランクドラゴン・塚地武雅】

嵐の楽曲やステージパフォーマンスを見ては感動し、演技を見ては泣き、バラエティーを見ては大笑いする！ 庶民性とスター性をあわせ持つ最強のアイドルグループ！ 番組に嵐が出るわけではないのですが…笑

でも、ラストライブツアーの前にファンの皆さんのリクエスト曲をたくさんオンエアして、熱いメールで嵐の魅力を共有できる時間になればと！

【3時のヒロイン・かなで】

嵐への愛を語れるなんて…嵐への愛を聞けるなんて…幸せです。嵐、そして嵐の楽曲は、私の人生に必要不可欠です。「嵐が大好き」と言ってきましたが、語ったことはないので、このラジオでさらけ出したいと思います！ いつもひとりで推し活をしているので、塚地さんと甲斐さんと皆様と、嵐会ができるような気持ちです。最高です。

【特別番組概要】

■番組名：

『ARASHI All-TIME Request ～僕たちの‟5×MORE”プレイリスト～』

※「5×MORE」の読み：ファイブバイモア

■放送日時： 2月3日（火） 午後7時00分～9時00分

■出演： 塚地武雅（ドランクドラゴン）、かなで（3時のヒロイン）、甲斐彩加（文化放送アナウンサー）

■推奨ハッシュタグ： #5xMORE ※ハッシュタグでは「ｘ」小文字のエックス