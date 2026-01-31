衆院選の大分県内の各選挙区の構図についてお伝えしています。今回は別府市や中津市、国東市などが選挙区となる大分3区です。

大分3区には小選挙区制の導入以降、最多となる5人が出馬。前外務大臣のベテランに4人の新人が挑む構図です。

「厳しい戦いとなる」大臣経験者の前職 真意説明する動画発信にも力

自民・前 岩屋毅候補(68)

「これまでにない難しい厳しい戦いになると覚悟をしている。日本の政治を前に力強く進めるために、ぜひ、この選挙で自民党に与党に力を与えてもらいたい」

外務大臣や防衛大臣を歴任した自民党・前職の岩屋毅候補。

公明党の連立離脱と保守系新人の相次ぐ出馬で陣営は危機感を募らせていて、後援会と党組織が支持固めに懸命に動きます。

また、自身の外交政策に関する言動にSNS上でデマが飛び交っているとして、真意を説明する動画の発信にも力を入れています。

「私が最も訴えたい政策は『物価に負けない経済』。物価が上がってくる、原材料が上がってくる、光熱費も上がってくるんだけども、なかなか価格に転嫁できない。支援、ルールといったものをしっかりとこれからも作っていかなきゃいけない」

中道の新人 連合大分の組織力と公明の集票力にも期待

中道・新 小林華弥子候補(58)

「国民無視した自分ファーストの選挙で高市政権を勝たせるわけにはいかない。生活していくのが精いっぱいだ、そういう国民の声を真ん中にした、国民ファーストの政治に変えていくのか、そのことが問われている」

2回目の国政挑戦となる小林華弥子候補。前回は立憲の公認でしたが、今回は公明党と結成した新党からの出馬。

連合大分の組織力に加え、陣営は公明党の集票力にも期待を寄せています。

前回の選挙ではおよそ2万7000票差で前職に敗れた小林候補。

今回は共産党が候補擁立を見送ったこともプラス要因となりそうです。

「私が最も訴えたい政策は『強い国より優しい国』。格差・分断社会から共に支えあう共生社会の実現を目指す。物価高対策にしても福祉、介護、医療の面にしても、生活者のための政治に変えていきたい」

参政の新人 党の勢い追い風にSNSも駆使して支持呼び掛け

参政・新 野中貴恵候補(41)

「この大分3区に候補者を立てることは、前回の衆議院選挙から大分3区の党員の強い願いでもあった。減税に加えて積極財政。内需を回して日本人が使えるお金を増やしていく」

参政党新人の野中貴恵候補。1区に立候補している参政党候補の妻です。

前回の衆院選では福岡1区から出馬していて2回目の国政挑戦となります。

2025年の参院選で台風の目となった党の勢いを追い風に、街頭演説や支援者回り、さらにはSNSも駆使して支持を呼び掛けています。

「私が最も訴えたい政策は『きえよ！消費税、土葬反対』。消費税を減税するのであれば食料品だけではなくて一律の減税。土葬の明確な反対、地元の皆さんの意見、参政党党員の皆さんの意見を吸い上げているので、こちらもしっかりと訴えていく」

保守の新人 父は前職の元後援会長 前職の外交政策を批判

保守・新 岩永京子候補(64)

「この大分3区は、日本中から注目の的になっている。私だけの思いじゃない。みなさんの思いを絶対実現させなければいけないと。そういう重責を感じている」

日本保守党・新人の岩永京子候補です。ダンサーとして活動し、現在は別府市のタレント育成会社の代表を務めています。

父は前職の元後援会長。選挙戦では前職の外交政策を批判しています。

「私が最も訴えたい政策は『移民政策の抜本的見直し』。エネルギー問題、物価の問題。治安の問題もそう。そのいろんな問題の根源が、ここにあると私は思っている」

無所属の新人 総フォロワー約65万人のSNS駆使 前職の批判も

無所属・平野雨龍候補(31)

「日本の産業は日本人が守る、日本の産業は日本人が支える。それこそがあるべき、本来あるべき、日本の政治の姿勢であると考えている」

無所属・新人の平野雨龍候補です。

千葉市出身で大分3区からの立候補を目指し、2025年12月中津市に移住。

総フォロワー数がおよそ65万人のSNSを駆使するとともに、ミニ集会などでは前職の外交政策などを批判し支持を訴えています。

「私が最も訴えたい政策は『国、暮らし、未来を守る』。移民の方々が入ってきて、人口構造が変わり多数決で負ける。この日本の形が静かに変わることに大変危惧をしている」

大臣経験があるベテラン前職に新人候補4人が挑む構図となった大分3区。

新党の設立や共産党の候補擁立見送りで前回から構図が様変わりしています。候補者の中には前職批判を前面に出す保守系新人もいて保守票の行方や無党派層の動向も勝敗に影響を与えそうです。