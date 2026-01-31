白鷗大のモンガ バンザ ジョエルがB3さいたまブロンコスとアマチュア契約…インカレMVP＆リバウンド王

1月31日、B3リーグのさいたまブロンコスは白鷗大学に在学中のモンガ バンザ ジョエルと2025－26シーズンの新規アマチュア契約に合意したと発表した。背番号は「25」に決定している。

コンゴ民主共和国出身のモンガは、202センチ112キロの体格を誇るパワーフォワード。高校時代は大分県の別府溝部学園高校で留学生としてプレーし、その後は強豪・白鷗大学に進学した。

大学時代は、2年時のインカレ（全日本大学バスケットボール選手権大会）で優秀選手賞を受賞。さらに昨年行われた大学4年時のインカレではチームを悲願の優勝へと導くとともに、自身も大会最優秀選手（MVP）とリバウンド王の個人2冠に輝いた。

今回の発表に際し、モンガはクラブを通じて「私に与えていただいた機会にとても感謝しています。プロリーグで自分の実力を証明できることを楽しみにしています。チームのために頑張りますので、応援よろしくお願いします」と、プロの舞台へ向けた決意を語っている。

【動画】JR秋田 vs 白鷗大 | Highlight | 第101回天皇杯 1回戦｜2026.1.6





