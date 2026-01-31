萩原利久、写真家・北村匠海に信頼寄せる「撮ってもらえてよかった」 “自分ではまず選ばない”衣装も
俳優の萩原利久（26）が31日、自身の2026年版卓上カレンダー「RIKU HAGIWARA 2026 CALENDAR」発売記念イベントを都内で開催した。
【画像】「自分ではまず選ばない」異色の衣装を身にまとったクールな萩原利久
今作では、長年の俳優仲間でありプライベートでも親交の深い、俳優・アーティストの北村匠海氏が撮影を担当。プロップスや構図にもこだわり非日常的な空間を演出しつつ、現場では自らポージングを指示するなどアートディレクションも手がけ、役者／表現者としての萩原を、北村ならではの独自の視点で鮮やかに切り取った。
北村に撮影を頼んだ経緯について聞くと、「匠海とはこれまで友達だったり、共演者だったり、監督としてだったり、いろんな形で関わってきた。今年のカレンダーを考えたときに、匠海が写真を撮っているというのも存じていたので、ダメもとで『撮ってくれたりしたらなぁ』と話していたら、まさかの撮ってくれることになった」と明かした。
萩原は今年のカレンダー制作で思い浮かべていたことが「綺麗に形になった」といい、「撮っていただくどころか、かなり匠海の世界観にお任せしてしまった。これまでで僕が一番何もしていない、被写体として参加したカレンダーだったなと（笑）」と撮影を振り返った。
北村は写真家としても「いい意味で普段通り」だったそうで、「写真を撮るときも彼は彼らしく。自分からこういうことがしたいという意見は言っていないので、彼の中にあるものを形にしてくれた。匠海の手のひらに乗っていた感覚です」とにっこり。“千葉植物園”の衣装は特に異色だったそうで「これは着てほしいと言われたんですが、自分では、まあまず選ばないものでした（笑）。自分にまったくないゾーンを見事に選んでくれた」と、萩原自身が見せたことのない表現を見せることができたと絶賛。
「匠海に撮ってもらえてよかった」と感謝を述べ、「同世代の俳優が、いろんな表現に挑戦している姿を見れたことで、改めてリスペクトが生まれました。特別な作品になっているので、1年を通して長く楽しんでいただければと思います」とアピールした。
【画像】「自分ではまず選ばない」異色の衣装を身にまとったクールな萩原利久
今作では、長年の俳優仲間でありプライベートでも親交の深い、俳優・アーティストの北村匠海氏が撮影を担当。プロップスや構図にもこだわり非日常的な空間を演出しつつ、現場では自らポージングを指示するなどアートディレクションも手がけ、役者／表現者としての萩原を、北村ならではの独自の視点で鮮やかに切り取った。
萩原は今年のカレンダー制作で思い浮かべていたことが「綺麗に形になった」といい、「撮っていただくどころか、かなり匠海の世界観にお任せしてしまった。これまでで僕が一番何もしていない、被写体として参加したカレンダーだったなと（笑）」と撮影を振り返った。
北村は写真家としても「いい意味で普段通り」だったそうで、「写真を撮るときも彼は彼らしく。自分からこういうことがしたいという意見は言っていないので、彼の中にあるものを形にしてくれた。匠海の手のひらに乗っていた感覚です」とにっこり。“千葉植物園”の衣装は特に異色だったそうで「これは着てほしいと言われたんですが、自分では、まあまず選ばないものでした（笑）。自分にまったくないゾーンを見事に選んでくれた」と、萩原自身が見せたことのない表現を見せることができたと絶賛。
「匠海に撮ってもらえてよかった」と感謝を述べ、「同世代の俳優が、いろんな表現に挑戦している姿を見れたことで、改めてリスペクトが生まれました。特別な作品になっているので、1年を通して長く楽しんでいただければと思います」とアピールした。