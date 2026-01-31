米海軍提供の写真。インド洋に展開した空母「エイブラハム・リンカーン」に着陸するFA18E「スーパーホーネット」が捉えられている/Mass Communication Specialist Seaman Daniel Kimmelman/US Navy/AP

（CNN）イランの核開発や弾道ミサイル生産を制限する協議が進展しない状況を受け、トランプ米大統領は大規模なイラン攻撃を検討している。こうした中、米軍が中東で数週間前から進めてきた軍備増強を加速させていることが、オープンソースのデータから明らかになった。

監視飛行はほぼ常時行われ、中東各地の米軍基地では数十機のC17やC5輸送機が貨物を降ろす作業を行っている。

リンカーン空母打撃群も到着して現在はアラビア海北部に展開しており、軍の配置上、最も大きな動きと言える。

この空母打撃群には空母「エイブラハム・リンカーン」のほか、3隻の誘導ミサイル駆逐艦、さらにはFA18E「スーパーホーネット」やF35C「ライトニングII」、電子戦機EA18G「グラウラー」などで構成される空母航空団も含まれる。

空母打撃群とは別に、米海軍は誘導ミサイル駆逐艦「デルバート・D・ブラック」と「マクファール」、「ミッチャー」の3隻も中東に展開させている。

イランが機雷などを敷設した場合、バーレーンを拠点とする沿岸域戦闘艦「サンタバーバラ」と「キャンベラ」、「タルサ」の3隻が掃海任務に投入される可能性もある。

最近では、米国は中東に各種の防空システムを配備しており、この中には「終末高高度防衛（THAAD）」システムの追加配備も含まれる。プラネット・ラブズが25日に撮影した衛星画像では、カタールのアルウデイド空軍基地に出現した「パトリオット」ミサイルシステムが確認できる。これらのシステムは、イランが米軍施設や地域の同盟国を狙って報復攻撃を行った場合、ミサイル迎撃に重要な役割を果たすとみられる。

装備品の集積が進む中、トランプ氏は繰り返し軍事行動をちらつかせてきた。28日には、もしイランが合意に応じなければ、昨年6月の核施設攻撃よりも「次ははるかに厳しい攻撃を行う」と表明した。

トランプ氏は空母リンカーンについて、「ベネズエラの時と同様、必要とあらば迅速かつ強力に任務を遂行する準備と意志、能力を持ち合わせている」としている。

リンカーンと共に航行する誘導ミサイル駆逐艦や、中東の他の地域に展開する誘導ミサイル駆逐艦は、高い攻撃能力を備える。いずれの駆逐艦も射程約1600キロ、約450キロの通常弾頭を持つ「トマホーク」対地攻撃ミサイルを数十発搭載する。

これに加え、米海軍の空母打撃群は通常、トマホークを発射可能な攻撃型潜水艦と行動を共にするが、潜水艦の存在が公表されることはほぼない。

空母が海上に浮かぶ作戦拠点となる一方で、米国は中東各地に恒久的な施設を有しており、他にも多数の航空機が現地へ向かっている。

29日には、複雑な作戦を調整するのに不可欠な最後のピースの一つ、E11Aがカタールのアルウデイド空軍基地に到着した。ビジネスジェットを改造したE11Aは高高度通信中継システムの役割を果たし、航空部隊や地上部隊を支援するデータを送信する。

戦闘捜索救難任務を念頭に改造された輸送機1機も同日、この戦域に到着。誘導爆弾や空対地ミサイルを搭載可能なF15E「ストライクイーグル」の飛行隊も最近、事前に計画されたローテーションの一環で中東に展開した。

米軍のドローン（無人機）や偵察機による監視飛行も続いており、ホルムズ海峡やペルシャ湾の上空で警戒に当たっている。

米軍が空中給油機の広範なネットワークを持つことを踏まえると、作戦が実施された場合、世界各地から他にどのような兵器が投入されるかは分からない。昨年6月には、7機のステルス爆撃機B2がミズーリ州のホワイトマン空軍基地からイランに飛来し、37時間の任務で主要核施設3カ所に爆弾十数発を投下した。

6月に行われたこのイラン核施設攻撃では、誘導ミサイル潜水艦も使用された。米海軍は現在、最大154発のトマホークを搭載可能なオハイオ級誘導ミサイル潜水艦を4隻保有する。いずれも弾道ミサイル潜水艦を改造したもので、配備場所は秘匿されている。