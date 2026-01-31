ＷＢＣプエルトリコ代表に悲報　主将リンドアが欠場とＭＬＢ選手会発表　昨季終了後に右肘手術で保険下りず

ＭＬＢ選手会（ＭＬＢＰＡ）は３０日（日本時間３１日）、公式Ｘに「フランシスコ・リンドアのＷＢＣ出場に関する声明」を投稿し、メッツのスター遊撃手が３月に行われる大会に不参加になると発表した。

「彼はこのオフの早い段階で右肘クリーニング手術を受けたため、２０２６年のＷＢＣにプエルトリコ代表として出場しないことになります。フランシスコは出場できないことについて明らかに失望しています。しかしながら、ＷＢＣの保険上の制約により、彼は試合に出場する資格がありません。彼は（メッツの）キャンプの全ての活動に全面的に参加する予定です」と記した。

３２歳のリンドアはインディアンス（現ガーディアンズ）からメッツに移籍した２１年４月に、２２年からの１０年３億４１００万ドル（）の契約延長に合意。２４年には１５２試合で打率２割７分３厘、３３本塁打、９１打点、２９盗塁の好成績でドジャース・大谷翔平投手（３１）とＭＶＰ争いを繰り広げた。昨季も１６０試合で打率２割６分７厘、３年連続３０発以上となる３１本塁打、８６打点、３１盗塁と安定した成績を残していた。

プエルトリコ代表は今大会でキューバ、カナダ、パナマ、コロンビアと同じ１次ラウンドＡ組に入っている。１３、１７年には２大会連続で準優勝した強豪国。１３年大会では準決勝で侍ジャパンを破っている。「ミスター・スマイル」の異名をとるリンドアは２３年大会で主将を務め、今大会も主将を務める見込みだったが、同代表にとっては大きな痛手となった。