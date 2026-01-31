ガンバ大阪がOB戦の追加出場メンバー4人を発表した

ガンバ大阪は1月29日、明治安田J1百年構想リーグ第2節の名古屋グランパス戦後に行われる「10周年記念OB戦」に、現在トップチームで指導にあたる遠藤保仁コーチ、明神智和コーチ、吉田宗弘GKコーチ、藤ヶ谷陽介GKコーチの4人が「チームパナスタ」のメンバーとして参加すると発表した。

同試合は、2月15日にパナソニックスタジアム吹田で行われるJ1百年構想リーグ開幕戦、名古屋戦終了後に開催される記念イベントだ。今回発表された4人は、いずれも現役時代に青と黒のユニフォームを纏い、クラブの黄金期や数々のタイトル獲得に貢献したレジェンドたちである。

なかでも昨季限りで現役を引退し、今季からコーチに就任した遠藤氏の参戦は大きな注目を集めている。中盤でコンビを組んだ明神氏との“黄金ボランチ”再結成や、守護神としてゴールを守った吉田、藤ヶ谷両氏のプレーが、スタジアム10周年の節目に再びピッチで見られることになった。

豪華な顔ぶれが揃った追加発表に、SNS上では「10周年にふさわしい超豪華メンバーですね」「OB戦も楽しみすぎる」「ヤットさんのプレーがついに生で見れるなんて」「これはすごいメンツ！」「めっちゃ楽しみになりました！」「激アツ4名」「これは熱い」「遠藤コーチ観れるのアツいなー！」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）