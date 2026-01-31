「嵐」愛を語るラジオ特番決定 ドランク塚地＆3時のヒロインかなでが思い出トーク リクエスト曲もたっぷりオンエア
文化放送は、リスナーの思い出と嵐の楽曲で彩る特別番組『ARASHI All-TIME Request 〜僕たちの“5×MORE”プレイリスト〜』を2月3日午後7時から放送する。
【画像】ピーチが異例… 嵐への愛が込められた増便発表
本番組は、デビューから現在に至るまで、多くの人々の背中を押し続けてきた、唯一無二のアイドルグループ「嵐」の楽曲を、2時間にわたり大特集する特別プログラム。5月末での活動終了に伴い、約26年半のグループの歴史を締めくくる「嵐」のラストライブツアーまで、あと1ヶ月半。
番組では、嵐の大ファンであるお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅と、お笑いトリオ・3時のヒロインのかなで、そして文化放送・甲斐彩加アナウンサーが、人生に寄り添ってきた「嵐」のお気に入りソングとともに、その思い出や想いを語る。
また、リスナーから寄せられた「嵐」のリクエスト曲をたっぷりとオンエアしながら、その曲にまつわる大切なエピソードも紹介。誰しもの心に残る“自分だけの「嵐」”に浸り、胸が熱くなる2時間を届ける。
番組ではリスナーから、「嵐」のリクエスト曲と、その曲にまつわるエピソードを募集。「受験勉強の夜、この曲に救われた」「初めて行ったライブで聴いたあの曲が忘れられない」「結婚式で流した思い出の1曲」など。
【出演者コメント】
▼ドランクドラゴン・塚地武雅
嵐の楽曲やステージパフォーマンスを見ては感動し、演技を見ては泣き、バラエティーを見ては大笑いする！庶民性とスター性を併せ持つ最強のアイドルグループ！ 番組に嵐が出るわけではないのですが…（笑）。でも、ラストライブツアーの前にファンの皆さんのリクエスト曲をたくさんオンエアして、熱いメールで嵐の魅力を共有できる時間になればと！
▼3時のヒロイン・かなで
嵐への愛を語れるなんて…嵐への愛を聞けるなんて…幸せです。嵐、そして嵐の楽曲は、私の人生に必要不可欠です。「嵐が大好き」と言ってきましたが、語ったことはないので、このラジオでさらけ出したいと思います！ いつもひとりで推し活をしているので、塚地さんと甲斐さんと皆さまと、嵐会ができるような気持ちです。最高です。
