ＳＵＢＡＲＵ（スバル）は、プロドライバーが運転するスバル車でスキー場のゲレンデを駆け上がる体験型イベント「ゲレンデタクシー」を３１日から開催する。

２０１４年に始まった冬季の恒例イベントで、今年は群馬県嬬恋村のパルコール嬬恋リゾートを舞台に３１日、２月１日、７日、８日の土日の４日間で行われる。

イベントは今年で２０回目を迎え、県内での開催は初めて。スバル車の雪道での高い安定性と操作性を体感してもらう狙いがあり、今年は最大勾配８度のゲレンデに設けた約１キロ・メートルのコースを走行する。

開催する４日間はいずれも雪上ドリフトショーが行われ、初日の３１日は県の宣伝部長「ぐんまちゃん」や藤岡市出身のタレント中山秀征さんが参加するオープニングセレモニーが開かれる。同社は「スバル車ならではのパワフルな性能と、心が高まる走行パフォーマンスを体感して」と来場を呼びかけている。

乗車無料。身長１メートル２０以上で、アンケート記入などが必要。詳細は特設サイト（https://www.subaru.jp/gelandetaxi/）へ。