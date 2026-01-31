無期限休養中の声優、事務所退所＆廃業を報告 ガールズユニットとしても活躍
声優の春村奈々がきょう31日をもって、所属事務所・ヴィムスを退所し、廃業する。同事務所が公式Xで伝えた。
【写真】事務所退所＆廃業を報告について事務所が報告…無期限休養中の声優・春村奈々
「無期限休養中の弊社所属・春村奈々が2026年1月31日をもちまして退所し、廃業することとなりました。これまで応援していただきましたことを心よりお礼申し上げます」と報告した。
春村については24年10月に公式サイトで「健康上の理由により令和6年10月23日より無期限休業」が伝えられていた。
春村はテレビアニメ『冰剣の魔術師が世界を統べる』のエリサ＝グリフィス、『俺だけ入れる隠しダンジョン』のドリちゃん、『Z/X Code reunion』のアムリタ、ゲーム『モンスターストライク』のニュートンなどを務めた。またガールズユニット・Cielのメンバーとしても活動していた。
