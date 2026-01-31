漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が31日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。同番組に出演していた「カベポスター」と「ダブルヒガシ」が4月より拠点を大阪から東京に移すことについて言及した。

この日の番組には、カベポスターの永見大吾（36）と浜田順平（38）が出演。カベポスターとダブルヒガシが4月に東京に進出する話題について取り上げた。

同番組といえば、レギュラーを務めた若手コンビが「M−1グランプリ」など賞レースで活躍して人気者になる“出世番組”としても、おなじみ。

雅は「この番組、中川家、フットボールアワー、ブラックマヨネーズ、チュートリアルまではね、『M−1』取って卒業してるんですよ」と言うと、カベポスターの2人に「取った？」とチクリ。

永見は「取ってないですね。時代は変わるもんですね」と返した。さらに浜田が「さや香さんがね。2位でね…」と、同番組のレギュラーだった「さや香」が2024年に東京に進出した時点で、「M−1」での最高位が2位だったことに触れた。

これに、雅が「最近ね、全員取らんと辞めはるねん。かまいたち、千鳥、ニッポンの社長、ミキ…ことごとく何にも取ってへんのに」とボヤくと、相方のトミーズ健（66）が「東京で活躍してるから」と指摘。雅も「そうやな。『行きたい』と言ったら行かさないとな」と応じた。

山中真アナウンサー（49）が「行きたいと言ったら行ける時代になっているということですよね？」と問うと、浜田は「そうですね、昔に比べたら…」と言い、永見は「なんかこの感じ、あんまり応援ムードではなさそうな…」とスタジオの空気に困惑。

浜田が「まだ“裏切った感”があります？」と苦笑すると、健が「そんなことないよ！」とフォローし、雅も「全然」とうなずいた。

最後は、山中アナの「ぜひ東京に進出して、大きくなっていただきたいなと思います」とのエールに、永見と浜田が「頑張ります！」と誓っていた。