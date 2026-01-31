芋・米・麦・蕎麦・焼き芋・生姜…バラエティ豊か！　宮崎県全38蔵の焼酎と郷土料理が楽しめる期間限定店

宮崎県にある全38蔵の本格焼酎と宮崎料理のペアリングを楽しめる居酒屋『宮崎焼酎酒場ひなた』が、2026年1月22日から2月28日までの期間限定で東京・銀座にオープンしている。

原料の豊富さの秘密は、宮崎県の地理にあった！

焼酎の出荷量が11年連続で日本一を誇る宮崎県。九州山地や霧島連山など豊かな森林に育まれた、焼酎の源となる良質な天然水に恵まれ、県内には全部で38の蔵元がある。芋焼酎「黒霧島」の霧島酒造、そば焼酎「雲海」の雲海酒造、麦焼酎「百年の孤独」の黒木本店など、一度は聞いたことのある名前ではないだろうか。

宮崎県の焼酎の特徴は、上に挙げたように芋、米、麦、蕎麦、トウモロコシなど、原料のバラエティが豊かなこと。鹿児島県に近く、芋の産地である県南部では芋焼酎が好まれ、熊本県に近く、米どころである県西部では米焼酎が好まれるなど、周辺の焼酎文化の影響に加えて、その地域で栽培が盛んな作物が大いに関係している。ちなみに、県北の山間部の特産品・蕎麦を使い、日本で初めて焼酎を作ったのが雲海酒造。南北に長い県であるからこそ生まれた多彩な味わいだ。

38蔵元の焼酎を飲み比べ！ 希少銘柄も試すチャンス

『宮崎焼酎酒場ひなた』は、かつて池尻大橋に店舗があり、今回は銀座コリドー通りでの復活となる。店内には、宮崎県内にある全ての蔵元の焼酎が定番から希少銘柄まで揃う。芋、米、麦はもちろん、中には焼き芋や生姜を原料にした焼酎も。心ゆくまで飲み比べができる「宮崎焼酎飲み放題プラン」や、お気に入りの一杯を見つけるための「利き酒セット」も用意されている。

『宮崎焼酎酒場ひなた』

『宮崎焼酎酒場ひなた』焼酎メニュー

宮崎名物もたっぷり味わおう！ チキン南蛮や辛麺、地頭鶏の親子丼

焼酎の味わいを引き立てる宮崎の名物メニューも盛りだくさん。宮崎を代表するご当地グルメ「チキン南蛮」は、さっぱりとした甘酢に漬け込んだ鶏モモ肉に、タルタルソースをたっぷり添えて提供。他には、都城市の名物で、肉と野菜たっぷりの珍しいおでん「都城おでん」や、延岡市発祥の麺料理で、旨辛なパンチある味わいが締めにぴったりの「辛麺」などがある。

さらに、特産品を使用したメニューも多数。ブランド地鶏の「みやざき地頭鶏」は、親子丼や鶏すき、炭火焼きに。宮崎県内の安全・安心の基準をクリアした生産者のみが生産した「宮崎ブランドポーク」は、しゃぶしゃぶやすき焼きに。上品でさっぱりとした味わいの宮崎県原産の柑橘「日向夏」は、白菜と一緒にサラダで味わえる。

宮崎県が誇る本格焼酎と、名物料理の組み合わせを心ゆくまで楽しみたい。

『宮崎焼酎酒場ひなた』

『宮崎焼酎酒場ひなた』

期間：2026年1月22日〜2月28日

住所：東京都中央区銀座8丁目3

営業時間：

【平日】ランチ 11時半〜14時半（14時LO）/ ディナー 17時半〜23時（月〜木：22時LO、金：22時半LO）

【土曜日】ランチ 11時半〜15時（14時LO）/ ディナー 17時〜22時（21時LO）

定休日：日・祝

【画像】「黒霧島」「木挽BLUE」から希少銘柄まで！期間限定酒場が宮崎県全蔵の焼酎提供、50種の一覧（4枚）