　現地１月30日に開催されたリーグ・アン第20節で、日本代表DF瀬古歩夢が所属するル・アーブルが敵地でRCランスと対戦し、０−１で敗れた。

　先日、フランスメディア『Footmercato』に、「フランスリーグで急速に頭角を現した」「ファンはしばしば無意識のうちに彼を崇拝している」と絶賛されるなど、フランスで高評価を受けている瀬古は、RCランス戦に先発。チームが敗戦を喫したなか、25歳の日本人DFはこの試合でも賛辞を受けた。

　フランスメディア『Maxifoot』が、ル・アーブル対RCランスのゲームに出場した選手たちを採点した記事で瀬古に対して「5.5点」を付与。次のように寸評を添えた。
 
「ル・アーブルに落ち着きをもたらした。常に的確なポジショニングを見せる万能型のディフェンダーは、RCランスの中央突破を抑える上で非常に重要な役割を果たした。特にビルドアップの最初のプレーでは、持ち前のテクニックで相手のプレスをかわし、解決策を見出した」

　フランスで存在感を高めている瀬古。次戦の活躍にも注目だ。

