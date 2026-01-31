「万能型DFが重要な役割を果たした」フランスで評価を高める25歳日本代表、チームは敗戦も現地メディアがまたしても称賛！「持ち前のテクニックで解決策を見出した」
現地１月30日に開催されたリーグ・アン第20節で、日本代表DF瀬古歩夢が所属するル・アーブルが敵地でRCランスと対戦し、０−１で敗れた。
先日、フランスメディア『Footmercato』に、「フランスリーグで急速に頭角を現した」「ファンはしばしば無意識のうちに彼を崇拝している」と絶賛されるなど、フランスで高評価を受けている瀬古は、RCランス戦に先発。チームが敗戦を喫したなか、25歳の日本人DFはこの試合でも賛辞を受けた。
フランスメディア『Maxifoot』が、ル・アーブル対RCランスのゲームに出場した選手たちを採点した記事で瀬古に対して「5.5点」を付与。次のように寸評を添えた。
「ル・アーブルに落ち着きをもたらした。常に的確なポジショニングを見せる万能型のディフェンダーは、RCランスの中央突破を抑える上で非常に重要な役割を果たした。特にビルドアップの最初のプレーでは、持ち前のテクニックで相手のプレスをかわし、解決策を見出した」
フランスで存在感を高めている瀬古。次戦の活躍にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
