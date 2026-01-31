岡本の穴はどう埋める？阿部巨人、注目の4番争い　「昨季飛躍のロマン砲」「メジャー通算47発、右の助っ人」

移籍2シーズン目となるリチャードの打棒にも期待が高まる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

いよいよキャンプイン。

阿部巨人にとっても大事なV奪回に向けたシーズンが始まる。

【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーン

昨季は首位阪神に独走を許し、3位で終戦。さらに今季は長く主砲を務めた岡本和真が海を渡るとあって、一層チーム力の底上げが求められそうだ。

そんな中、注目となるのは岡本が長く務めた4番の座を誰が務めるかという点。

昨季チーム最多の17本塁打を放ったのはNPB1シーズン目となったトレイ・キャベッジ。打率.267、51打点。何といっても球団助っ人として史上初となる開幕から2戦連発アーチをかける鮮烈デビューが話題を呼んだ。NPB2シーズン目にさらなる進化を期待、4番の座にふさわしい活躍を示せるか。

また阿部慎之助監督も期待をかけるのは昨季のシーズン中にトレード移籍で大きく花開いたリチャードだ。秋広優人含む2対1の交換トレードでソフトバンクから5月に移籍を果たすと、合流すぐの広島戦（マツダ）で豪快なアーチをかっ飛ばした。