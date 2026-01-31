メッツのフランシスコ・リンドア内野手（32）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、プエルトリコ代表として参加ができなくなったと30日（日本時間31日、）MLB選手会が公式X（旧ツイッター）で発表した。

MLB選手会は「フランシスコ・リンドア選手がオフシーズンに受けた右肘手術のため、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプエルトリコ代表チームには参加しない」と投稿。

続けて「フランシスコは出場できないことに明らかに落胆している。しかし、WBCの保険上の制約により、出場資格がありません」と保険の承認がおりなかったと説明した。

その上で「彼はスプリングトレーニングの全活動に完全に参加する予定」と記し、春季キャンプはフル参加できるとした。

昨年4月にプエルトリコ代表の主将を務めると自身のインスタグラムで発表していたが、無念の欠場となった。

リンドアはシルバースラッガー賞4度の実力者で、昨季もメッツの正遊撃手として160試合に出場し、打率・267、31本塁打、86打点を記録。WBCには2017、2023年大会に出場した。

プエルトリコは名捕手だったヤディア・モリーナ氏が監督を務め、ダイヤモンドバックス・アレナドやドジャース・ディアスらが出場を予定。1次ラウンドはキューバ、カナダ、コロンビア、パナマとともにA組に入った。日本とは順当に勝ち進めば準決勝以降に対戦する可能性がある。