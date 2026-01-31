『スパイダーマン』『死霊のはらわた』シリーズの鬼才サム・ライミ監督の最新作『HELP/復讐島』がいよいよ日本公開となった。もしもパワハラ“クソ上司”と無人島で二人きりになったら──あなたなら、どうする？出口のない無人島サバイバル生活で、立場逆転を繰り返しながら、誰も予想できない衝撃ラストへと突き進むノンストップ“復讐エンターテインメント”だ。

想像を超える大どんでん返しが海外の批評家やファンも魅了。米Rotten Tomatoesでは、本記事時点で批評家スコア93%、観客スコア90%の大絶賛。あの『スパイダーマン2』（2004）をも超える、サム・ライミ監督史上最高評価となっている。

嫌いな上司と無人島で二人きり……レイチェル・マクアダムスとディラン・オブライエンのWキャストによるシンプルな設定ながら、思いもよらぬ展開が次々と起こる。サム・ライミ監督らしいケレン味の効いたホラー演出も散りばめられ、最初から最後まで飽きることなく観客を引っ張る新たな傑作の誕生だ。

THE RIVERでは、本作の特別試写会を実施。参加した読者の皆様から寄せられた実際のX感想ポストを緊急掲載する。

超絶面白かった

こんな楽しい映画あっていいのかってぐらい

サム・ライミが面白くなかったことなんてないが、それでもサム・ライミが帰ってきた

というかサムライミ史上最高にファニーでおもしろい‍ - 捨てa.k.a (@amjptdqtmjg)

『HELP/復讐島』みんなの感想投稿

映画 を で鑑賞させて頂きました！

忖度無しですげぇ面白かった！

気に入らない上司と自活力パラメーターMAXの部下が無人島に不時着して…

骨格はありきたりなのに、まぁよく考えて作られた展開で先が読めん不穏さ！ - 大森一樹系 (@BAR2501kim)

最高にサム・ライミな超絶エンタメの楽しい映画。油断してました。B級の最上位互換みたいな幸せなやつです。たった2時間で何本映画観たんだろうって思うくらいの手数。無人島あるあるは出尽くしたと言っても良いです。人がたくさんの映画館で観るのが絶対に楽しい。 - 内田大翔 (@yamato_uchida)

『』試写で鑑賞。

飛行機事故で無人島に取り残されたパワハラ上司と部下…というシンプルな設定を土台に、緊張と緩和、恐怖と笑いの技を総動員して翻弄する、正に全編フルスイングのサム・ライミ世界。端的に言えば…壮絶に面白かった！1月公開作では、本作がダントツ - Takeman (@takeman75)

本日はTHE RIVER様にご招待いただき、

HELP／復讐島の試写へ



激しくてやり過ぎなのにシンプルに楽しめる、これこそエンターテインメントな作品に仕上がっておりました。私はサムライミ大好きなので贔屓目かもですが、ここまで期待を裏切らないって最高なのよ - あさりん (@no_mmcm_212)

『HELP/復讐島』

試写会で鑑賞。

圧倒的なサバイバルスキルでパワハラ"クソ"上司とのヒエラルキーの逆転と復讐劇

時間経過とともに主人公リンダの表情の違いに目がいきました

勇ましかった

安心してください、ちゃんとサム・ライミしてました - 3110 (@3110_ys_)

いやー、面白かった！

ブラッドリーイケメンすぎるだろー！

復讐というより、もはや狂気。

怖すぎるって！！

期待作なだけあって、楽しかったなあ - きゃと (@na7kenn)

大好きなサム・ライミ新作

期待と想像以上にドロドロガッツリ血みどろホラーな復讐劇に仕上がっていて大満足！笑えるし無人島サバイバルの勉強になるしレイチェルが本当最高！そこまでやるかって感じ！めちゃくちゃ面白かった - アンバーという名の猫 (@happyspring7)

予告見てパワハラ上司に復讐するの見てスカッとしたいって思ってたけど蓋開けたらホラーみが想像以上で 何度も声あげそうになった

コメディ要素もあるけど ここ笑うとこ？って考えちゃう自分もいる

上司と部下 2人の狂気が炸裂！

純粋に怖いものが観たい人にもオススメ - tohko（とうこ） (@kisaragi_0207)

THE RIVER様の試写にて！

マジでやばかった！

大好きなサムレイミ監督の新作は期待度が高すぎてむしろガッカリするのでは？と心配していたけど、Ｂ級のスパイシーがちゃんと効いていて爆笑をこらえながら鑑賞できた！

レイチェル様の神演技も是非みんなにみて欲しい！ - lim (@limusan)



で 観て来た！

めちゃくちゃ面白かった！

男女が無人島でサバイバルって定番なんてもんじゃないわ。

脚本も最高だけどハープ好きの私はいろんな場面に響き渡る音色に耳が持って行かれたわ。

極限状態とハープの親和性よ

レイチェル・マクアダムスの演技素晴らし過ぎ - gon=^.^=gon (@aussie422)

『HELP／復讐島』

たとえ監督が誰か隠されていたとしても「あーこれはサム・ライミだな」ってなるくらい監督のテンタメ性溢れる作品でした！

レイチェル・マクアダムスとディラン・オブライエンの表情の演技がとにかくすごいのでぜひスクリーンで！

1/30(金)日米同時公開 - ショコラのお洋服屋さん (@chocolat_usagi_)

とても面白かったです！

二転三転して、落ち着いてる暇はありません

ホラーっぽい場面もあったり、こんなみせ方するんだ！と存分に楽しみました！

予測不能で最後まで目が離せなかったです！ - やまこ (@ympmtk)





面白かったなぁ。

シンプルなストーリーなのにこんなに面白く仕上がっているのはやっぱりライミ監督の才能ですね。

ところどころで、おぉ、サムライミだぁってシーンが満載で、ライミ監督のファンの方は絶対に楽しめると思います。

大満足です。

また、見にいきます。 - よしお (@manatomopapa)



来た！サム・ライミ原点回帰！才能はある。今日が未来をつくる。認めてもらえない戦略企画部リンダ・リドル。運命は遭難が変え、憎き上司との心理作戦が歪んだエッジを変貌に驚きのキャラクターになる！コレを待ってた最高復讐劇！ - 玲子 (REIKO) ‍ (@tamatebaco99)

念願叶い初めて に当選し参加！『HELP/復讐島』上映中、何度も私含め客席から笑い声が…

サム・ライミ監督十八番のホラー要素もしっかりあり「ひええっ」てなりつつ見届けました！

人間の強さと怖さは紙一重…



追記 さんのインタビューや記事は質が高し - ほまれリンゴ (@HomareApple)

試写会にて鑑賞しました！

めちゃくちゃ面白かったです！

先の見えないサバイバル映画でした！

大どんでん返しもあります！

サムライミ監督最高です！ - パンクロック (@LnsMb)

｢HELP/復讐島｣鑑賞してきました



平社員主人公が新しいボスと無人島でサバイバルするお話



思ってたよりちゃんとサム・ライミ監督っぽいシーン多くて面白かった - lab2 (@lab2lab4lbd)

設定と予告から漂うB級感に油断してたけど、無人島を舞台にした2人の主導権争いとゴア描写に良い意味で裏切られた。

耐性が低く、個人的にきつい場面もあったがそれら含めて復讐心の狂気を加速させていて見応えがあった。 - mishi (@mimim6329)

サム・ライミ監督の『 』を、 にて昨日鑑賞しました。



ライミ監督らしいケレン味の効いた愉快な悪夢でした！！ - TAKATO のFabulous Graffiti ;~)* (@0iWTlD7RA425Bu9)

/復讐島



レイチェル・マクアダムス演じるリンダとディラン・オブライエン演じるクソ上司のブラッドリーが二人きりで無人島生活するお話

リンダが無人島でも前向きに生きていて凄い！って思ってたけど…途中で見方が変わってきた。

リンダめちゃくちゃ前向き過ぎて - BLUE BOUNDARY (@blue_boundary)

『HELP/復讐島』試写会行ってきました。

レイチェル様、最高です！！！笑

さすがサム・ライミ監督

日常にモヤモヤしてる人は必見 - まなべ (@A_Manabe_A)

予測不可能のノンストップ“復讐エンターテインメント”『HELP/復讐島』は劇場公開中。この状況、あなたならどうする？

