© 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『スパイダーマン』『死霊のはらわた』シリーズの鬼才サム・ライミ監督の最新作『HELP/復讐島』がいよいよ日本公開となった。もしもパワハラ“クソ上司”と無人島で二人きりになったら──あなたなら、どうする？出口のない無人島サバイバル生活で、立場逆転を繰り返しながら、誰も予想できない衝撃ラストへと突き進むノンストップ“復讐エンターテインメント”だ。

想像を超える大どんでん返しが海外の批評家やファンも魅了。米Rotten Tomatoesでは、本記事時点で批評家スコア93%、観客スコア90%の大絶賛。あの『スパイダーマン2』（2004）をも超える、サム・ライミ監督史上最高評価となっている。

嫌いな上司と無人島で二人きり……レイチェル・マクアダムスとディラン・オブライエンのWキャストによるシンプルな設定ながら、思いもよらぬ展開が次々と起こる。サム・ライミ監督らしいケレン味の効いたホラー演出も散りばめられ、最初から最後まで飽きることなく観客を引っ張る新たな傑作の誕生だ。

THE RIVERでは、本作の特別試写会を実施。参加した読者の皆様から寄せられた実際のX感想ポストを緊急掲載する。

『HELP/復讐島』みんなの感想投稿

