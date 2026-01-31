INI許豊凡、TAGRIGHTのライブへ 小林大悟との2ショットに反響殺到「日プ蘇る」「フェン林尊い」
【モデルプレス＝2026/01/31】7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの小林大悟が1月30日、自身のInstagramを更新。グローバルボーイズグループ・INIの許豊凡との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】INIメンバー「泣ける」日プ参加者と寄り添い
同月7日から10日にかけて、日本青年館ホールにて初のお披露目となる「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」を開催したTAGRIGHT。小林は「- REVEAL as 1-RIGHTIEありがとう。愛しています」とライブについてつづり「豊凡くんも本当に来てくれてありがとう！」と許がライブを訪れたことを報告した。投稿では、小林と許が寄り添って撮影した写真をはじめ、TAGRIGHTの集合ショットなどが公開されている。
この投稿を受け、ファンからは「日プ蘇る」「フェン林尊い」「この光景が見たかった」「泣ける」などと反響が上がっている。
オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（通称「日プ2」）に参加していた小林と許。ファンの間では、2人の仲睦まじい様子が話題となり「フェン林」の愛称で親しまれていた。その後、許はオーディションにてメンバーに選ばれINIとしてデビュー。小林は、脱落後にグローバルボーイズグループ・TO1（ティーオーワン）のメンバーに。しかし2023年、TO1は事務所と再契約せず解散することを発表した。そして今回、TAGRIGHTとして再びデビューした。（modelpress編集部）
◆小林大悟、許豊凡との2ショット公開
◆小林大悟の投稿に反響
