【モデルプレス＝2026/01/31】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が1月29日、自身のInstagramを更新。黒のミニスカートのショットを公開した。

【写真】23歳ギャル「脚長い」スリットミニスカから美脚

◆みりちゃむ、黒スリットミニスカ姿公開


みりちゃむはチェックのジャケットに黒のミニスカート姿を投稿。チェックのジャケットにスリットが入ったスカートというコーディネートで、ミドル丈ブーツにスラリとした脚が際立っている。

◆みりちゃむのミニスカ姿が話題


この投稿にファンからは「美しすぎる」「おしゃれなデザイン」「可愛すぎて眼福」「脚長い」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

