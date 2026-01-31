みりちゃむ、スリットミニスカから美脚披露「おしゃれなデザイン」「脚長い」の声
【モデルプレス＝2026/01/31】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が1月29日、自身のInstagramを更新。黒のミニスカートのショットを公開した。
【写真】23歳ギャル「脚長い」スリットミニスカから美脚
みりちゃむはチェックのジャケットに黒のミニスカート姿を投稿。チェックのジャケットにスリットが入ったスカートというコーディネートで、ミドル丈ブーツにスラリとした脚が際立っている。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「おしゃれなデザイン」「可愛すぎて眼福」「脚長い」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆みりちゃむ、黒スリットミニスカ姿公開
◆みりちゃむのミニスカ姿が話題
